獨／林義守親上火線駁招商不順！「義享天地」商場搶先曝光

▲義联集團開發案「義享天地」正加速趕工，希望能如期開幕營運。（圖／記者賴君欣攝）

記者陳建宇／高雄報導

義联集團砸下370億元，在高雄大順路投資興建商場及飯店案「義享天地」，受到市場高度關注，但近期有傳言該商場招商不順，義联集團創辦人林義守親上火線接受專訪闢謠，《ETtoday新聞雲》並獨家進入商場及飯店工地，直擊上百名工人趕工，希望讓飯店及商場如期開幕營運。

義联集團的大型投資案「義享天地」分為A、B兩館，其中較快完成的A館包括了高雄萬豪酒店（Marriott Kaohsiung）及精品購物廣場，B館則有威秀影城、國際企業商辦、快速時尚購物及文創主題商品等。而A館的萬豪酒店預計今年底試營運，精品購物廣場則預計明年春天試營運。

▲義联集團創辦人林義守駁斥「義享天地」招商不順的流言，表示目前進度順利。（圖／記者賴君欣攝）

不過近期外界流言不斷，表示「義享天地」的招商不順，甚至遇到同業間的「阻力」，對此義联集團創辦人林義守親上火線向《ETtoday新聞雲》說明，林義守表示，目前「義享天地」的招商非常順利，均按照既定的時程在談，各個品牌要不要到「義享天地」設櫃有他們自己的經營策略和考慮，但以「義享天地」的地點、規模，林義守認為吸引廠商進駐並非難事，就算有1~2個品牌沒來也不影響。

「義享天地」精品購物廣場總經理林俊昇對於招商也是信心滿滿，林俊昇表示目前和許多廠商都在洽談當中，招商進度也很順利，現階段還不方便公布有哪些廠商將進駐，但他認為像「義享天地」這樣高規格打造的精品購物廣場，廠商也不會放過進駐的機會。

▲「高雄萬豪酒店」預計年底試營運，頂樓將規劃空中酒吧。（圖／記者賴君欣攝）

為了讓外界了解「義享天地」的進度，《ETtoday新聞雲》也獨家進入「義享天地」A館的工地現場，直擊目前施工的進度。「義享天地」A館為地上31樓、地下6樓的建物，開發總面積約7.7萬坪，其中地下2樓到地上7樓是精品購物廣場，8樓到31樓則是萬豪酒店，而實際觀察預計今年底試營運的高雄萬豪酒店工地，飯店各項設施的雛形都已經看得出來，每個樓層的工人穿梭其中，現場估計至少有數百人正在趕工。

▲「高雄萬豪酒店」有台灣首見的高樓中世紀婚宴禮堂。（圖／記者賴君欣攝）

高雄萬豪酒店總經理曾維昌表示，該酒店除了有700個房間之外，也有可以容納2000人的大型宴會廳、台灣首見的高樓中世紀婚宴禮堂、奧運標準泳池、以及頂樓的空中酒吧等。除此之外，萬豪酒店也將納入許多餐廳，甚至不乏米其林星級餐廳。曾維昌指出，萬豪酒店在全球有非常多會員，而該飯店是高雄唯一一家萬豪酒店，預計未來可以吸引許多會員入住。

▲「義享天地」的商場空間開闊，單一樓層就有3000坪。（圖／記者賴君欣攝）

至於精品購物廣場也正加緊趕工，該商場的規模尺度大，光是單一樓層就有3000坪，林俊昇表示，該商場的走道寬4米，每2個樓層就做挑高設計，而且光是櫃位面積就達到2.5萬坪，可以帶給民眾不一樣的購物體驗。

不過不論是萬豪酒店或精品購物廣場，要能如期開幕都要看使用執照能不能順利拿到，林義守指出，目前該集團也和市府單位積極接洽，希望未來完工後能加快驗收速度，讓飯店及商場能順利開幕營運。