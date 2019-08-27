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這區小坪數當道　他推大坪數逆勢突圍！「高CP值＋讓利」是關鍵

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▲▼長虹天際,李文造,李耀中。（圖／新高創廣告提供）

▲「長虹天際」日前舉辦完工慶功宴，長虹建設董事長李文造（中）親自出席。（圖／新高創廣告提供）

記者詹宜軒／台北報導

踩著一雙中規中矩款式的運動球鞋、身穿印有公司LOGO的白色POLO衫，長虹建設董事長李文造一身輕裝、面帶笑意，25日出現在長虹旗下最新完工的林口建案「長虹天際」慶功宴上，並公布該案雖規劃70坪以上大坪數產品，但已熱銷8成、銷售逾230戶，「逆勢突圍，成績令人滿意。」

基地位於林口區文化三路二段、文化二路二段交叉口的「長虹天際」，基地面積1870坪，規劃A、B共2棟建物，總樓高36樓，坪數規劃70、83坪。除標榜全棟制震、SRC結構，另外在公設規劃上，備有號稱到達飯店等級、超過22項的休閒設施，公設比卻僅有30%。

據了解，「長虹天際」預售階段已售出約6成，全案成屋後價格，約比預售讓利約1成，預計成交價落在每坪32~36萬元間，全案在5月公開後至今，累計銷售已逾8成。負責銷售該案的新高創廣告協理謝文偉表示，「『長虹天際』雖規劃70、83坪大坪數產品，但在林口A9站生活圈可說是真空型產品，因此在小坪數當道市場，銷售得以逆勢突圍，成屋公開後幾乎每周都有銷售。以25日成屋慶功宴當日來說，又去化2戶，所以成績算是相當不錯。」

李文造透露，「林口的發展持續在燃燒，百貨、OUTLET、加上影城等建設，陸續進駐，對區域未來發展，十分看好。未來公司，也還有建案將推出。」據了解，長虹建設在林口區推案已有3件，創造最貴銷售成績的「世紀長虹」，最高成交單價來到5字頭，另外還有「長虹天薈」，最高成交單價也逼近4字頭。未來長虹在林口，還有文化三路地塊未推，將跳脫大坪數格局，預計規劃60坪以下產品。

▼ 「長虹天際」建案外觀。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 長虹天際（建案）。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字：長虹長虹天際林口讓利李文造新高創

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