要面子不要裡子？天龍國人寧要黃金門牌　交易屋齡近半超過25年

▲有些老屋為求賣相佳，會重新裝潢再出售。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

有些屋主為了讓房子賣相佳，會將房子重新裝潢一番再拉高價格出售，但是專家提醒，有些中古屋會有物理性的老化現象，甚至暗藏著結構危機。根據統計，今年第1季全台老屋移轉量最多的為台北市，達48.66%，而全台住宅買賣平均屋齡為21.97年，其中又以台中市平均26.6年最高，也就是民眾若有預算考量想買中古屋，有很高的機率遇到30年以上老宅。

根據內政部統計，今年第一季全國住宅買賣移轉平均屋齡為21.97年，而六都分別為台北市25.86年、新北市21.98年、桃園市17.41年、台中市26.6年、台南市20.28年、高雄市22.17年。

台中今年第1季以平均屋齡26.6年最高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察，是因第1季台中5年以下的新成屋交屋量少，因此拉高屋齡平均值，而且台中屋齡在20~30年的交易佔45%，遠遠高於台北的13%；但是台北屋齡在30~50年的老屋，佔比高達45%，顯示民眾買房還是看好地段、近捷運、近台北市中心為主要購屋考量。

若統計住宅買賣移轉的屋齡佔比，全台屋齡超過30年的老宅移轉佔整體住宅移轉28.62%，其中台北市約有48.66%、台中市33.1%居次。換句話說，民眾若因預算而想購置中古屋，將會有很大的機率接觸屆齡30年的老宅。

中信房屋研展室副理張漢超提醒，中古屋部分屋主為求賣相佳，會將房屋重新整理後再出售，這樣的作法雖無可厚非，但卻使原屋況細節不易觀察，此時買方除注意仲介業提供的《不動產現況說明書》相關記載，最好還是學會屋況重點觀察，由外而內，也就是從建物整體外觀，再到公共空間，最後是專有部分的屋況。

張漢超建議，不如選擇裝潢簡單、沒有太多裝飾型態，甚至是原屋況的房子，不僅可避免上述的風險，也可將省下的資金，拿來重新打造適合自己的居住空間。