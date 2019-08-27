中正區門牌僅「鍍金」？7年大風吹　名宅1坪跌價超過20萬

▲中正區「非非想」社區8樓戶轉手賠掉近千萬元。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

市中心生活機能佳、交通便利，倘若周邊有萬頃綠地，熱鬧街市，更成中高資產族入住首選之地，位於捷運東門站及大安森林公園站之間的「非非想」社區，根據實價登錄揭露，8樓戶今年5月以總價7600萬元出售，屋主持有7年賠掉950萬元，且每坪均價134.4萬元，跌剩下112.7萬元，也就是說7年間1坪掉價22萬元。

「非非想」位於新生南路巷弄內，樓高12層樓、屋齡5年，坪數規劃70～122坪，鄰近大安森林公園、永康街及明星學區金華國中，另外也有捷運東門站及大安森林公園站，便利交通。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，「非非想」社區2014年完工後，預售成交價陸續揭露，由於當時市況正好，每坪均價可達133萬元，低樓層可達120～130萬元，中高樓層可達135～148萬元。

她分析，房市反轉後，豪宅價格最近3年下修2～3成左右，而該社區少有交易紀錄，直至今年5月才有成交紀錄，以8樓於中樓層，每坪成交價跌20多萬元、低於水準，推測除了豪宅總價高不受自住客青睞外，再來屋主若有資金需求亟欲脫手，也有大幅度讓價可能性。