2年前開心買下預售屋！　交屋驚見「抽水馬達」裝在這…一啟動他嚇喊：夭壽喔

▲馬達運轉時，房間會聽到巨大地震動與抽水聲。（圖／翻攝自mobile01）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友2年前買下預售屋，最近滿心期待地和建商交屋，但他無意間發現，原本要留給長輩住的孝親房牆外，竟然安裝了一台抽水馬達，它一旦啟動，整個房間都會因為震動而轟轟作響，嚴重干擾到在房內的人，和建商討論後，對方同意將抽水馬達換位置，但效果可能很有限。

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原PO在論壇《mobile01》表示，馬達在運作時會發出巨大的震動與抽水聲，房內的人聽起來宛如雷聲大作，讓他直呼，「夭壽喔…還是要給長輩住的孝親房」。照片中可見，抽水馬達位在孝親房旁邊的小陽台，窗戶只要一打開就能看見，即便已經關上門窗仍能聽到它轉動的噪音。

▲建商同意把馬達移到這位置。（圖／翻攝自mobile01）



建商提議，把抽水馬達移到牆的另一側，這樣離窗戶稍微遠一點，也不會直接貼在孝親房的外牆，能降低它運作時的噪音。網友則認為，換位子的效果有限，最好是「順便加裝一個定時器開關，避開老人家休息的時間，才不會低於水位就動作。」

還有人提出其他方法，「馬達移到地上，然後馬達下方再放置防震的襯墊，這樣應該可以改善許多」「我們的透天社區，這個位置通常是當儲物間，馬達通常也是統一在這個位置，很少有人會當成孝親房」「巧拼板隨便去買個一塊來墊在下面就行了，有遇過的都知道有效，就是真的天與地的差別。」

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