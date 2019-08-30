防火塗料造假？騙倒故宮南院、好市多　負責人鬧區店面遭法拍

▲崔明禮店面遭法拍，目前由「TRAVELER旅行者」承租。（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

防火塗料涉嫌摻雜澱粉等劣質材料，魚目混珠，騙倒故宮南院、好市多等一干知名廠商。該塗料商恩企實業，因詐欺、偽造文書等案，遭到判刑，其公司負責人崔明禮名下的信義路店面，也以3.17億餘元遭到法拍，賠了夫人又折兵。

據查，遭法拍的店面，位於大安區信義路三段150號，包括1樓以及地下室，總面積約235坪，一拍底價3億1744萬元、拆算每坪底價約135.1萬元，預計將於9月19日一拍。而該店面目前由「TRAVELER旅行者—戶外店」承租使用，租賃旗艦為2019年4月1日起、至2024年3月31日止，每月租金約18.7萬元。

台灣不動產拍賣協會秘書長楊敬熙指出，此法拍物件除法院的查封登記外，還有台北地方檢察署的禁止處分登記，具刑事扣押效力，因此此案若拍定之後，拍定人還需聲請通知地政機關塗銷禁止處分登記，因此推估此案，一拍拍出機率不高。

恩企實業專營染料、漆料施作，對外宣稱獨家代理英國Nullifire防火塗料，卻混充澱粉和泰國進口的低價塗料，調製成自家品牌「Phoenix 168型」塗料，因此包括故宮南院，以及台北藝術中心、世大運台北市和平國小籃球館、好市多等41處工程都被騙受害。恩企實業登記代表人為崔明禮，但實際負責人為汪惠南、周榮華夫婦，台北地院依詐欺、偽造文書等罪，將該夫婦判刑。