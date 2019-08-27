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2.7萬工作機會沒著落！高市投資卡　他批「就業率比去年12月更差」

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▲▼林義守砲轟政府卡企業。（圖／記者賴君欣攝）

▲面對投資案屢屢被卡，義联集團創辦人林義守重砲抨擊政府根本沒有興利。（圖／記者賴君欣攝）

記者陳建宇／高雄報導

義联集團在高雄的投資、建設甚多，包括義守大學、義大醫院、義大世界，以及正在趕工的「義享天地」，但實際上義联集團有許多投資計劃，因為與政府間的訴訟問題，遭到擱置甚至取消，讓義联集團創辦人林義守大嘆：「政府卡企業也是卡人民！」言談中，可嗅到對執政者的失望。

義联集團在高雄投資項目多，除已經在營運的義守大學、義大醫院、義大世界之外，也跨足住宅建設推出了義大別墅，砸下近370億元的「義享天地」則是下一個即將完成的投資案，A、B兩館預計可以創造1.1萬個就業機會，每年增加政府稅收約10億元。

▲▼林義守砲轟政府卡企業。（圖／記者賴君欣攝）

▲「高雄萬豪酒店」預計今年底試營運，規劃有泳池。（圖／記者賴君欣攝）

其中可望於今年底試營運的「高雄萬豪酒店」預計會創造500個工作機會，林義守表示，最近高雄有2家飯店已停業或將歇業，萬豪酒店也可以提供這些飯店的員工，一個新的工作機會。位於義大大昌醫院旁的義大創業推廣大樓也在施工中，該案投資約30億元，未來將有創意輕加工業、生技暨資通訊產業等進駐，可創造1000個工作機會。

▲▼林義守砲轟政府卡企業。（圖／義联集團提供）

▲正在施工中的義大創業推廣大樓預計2021年啟用，將創造1000個工作機會。（圖／義联集團提供）

但義联集團創辦人林義守其實還有更多投資計劃，但這些計劃紛紛受阻，讓林義守大嘆「政府卡企業」。最讓林義守感受深刻的就是義大二期的開發案，這個纏訟8年的案子義联集團砸下300億元投資，林義守也不只一次指出，為了這件訴訟案他曾壓力大到睡不著，但如今依然沒有解決。

▲▼林義守砲轟政府卡企業。（圖／義联集團提供）

▲被勒令停工的建築和前方的義大世界，形成強烈的對比。（圖／義联集團提供）

即便2年前最高行政法院判決義大新報開工建物的開發案勝訴，義大也提出258億元的天價國賠，但對於變更設計、相關建築程序申請都遭到禁止，而「天悦2期」、「萬里長城」等已完成的建築敗訴遭到勒令停工，300億元的開發案等於都還是暫停。

而過去高雄市政府接受媒體採訪曾表示，未來將組成專案小組評估討論義大世界的開發案，但義联集團指出，根本沒有市府的專案小組曾與義联集團接觸。

林義守表示，另外位於湖內的工商綜合區開發案也同樣受阻，該開發案經濟部已通過書面審查，同意變更開發人申請，但在內政部都委會審查前一天，卻因為全案因逾期開發導致建照、雜項執照都失效，高雄市都發局依法將其恢復為原來的農業區。

林義守指出，湖內工商綜合區介於路竹科學園區和台南科學園區之間，將規劃綜合工業、購物中心、倉儲物流、飯店等，直接或間接創造1萬個就業人口，投資金額超過110億元，預計每年可有超過百億元的產值。

林義守為此大表不滿，表示將提出訴願，同時也重砲抨擊「政府卡企業」。他認為政府應該扮演輔導的角色，協助企業規劃投資案，而不是用「卡」的方式阻止正常企業的發展，林義守指出，政府卡的其實不是企業而是人民，他也認為湖內工商綜合區將成為其他開發商的借鏡，對於投資高雄持保留態度。

事實上，林義守本人已經開始對投資高雄產生疑慮，該集團曾規劃在與義大世界距離約1公里處開發高塔和高空纜車，以及水世界遊樂園、養生飯店等，即便韓市府曾表示不會刁難廠商投資開發高雄，但由於湖內工商綜合區的案例，加上政府也沒有相關推動的計劃或協助，因此這個預計投資210億元、創造5000個工作機會的開發案，目前也先暫緩。

甚至，林義守認為這半年高雄根本沒有什麼大型企業進駐投資，更直言「現在的就業率比去年12月更差！」對韓市府的評價顯而易見。

關鍵字：義联集團林義守投資政府卡企業韓市府湖內工商綜合區

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