辦公室、豪宅輪流賣　黎智英端4戶「麗景名苑」...求售總價破14億

▲近期傳出黎智英一次拋售4戶「麗景名苑」豪宅。（圖／記者黃國霖攝）

記者張菱育／台北報導

壹傳媒集團創辦人黎智英頻頻賣台灣不動產！繼賣掉壹電視、蘋果日報大樓之後，近期傳出其豪宅「麗景名苑」將出售4戶，包括3、8、10、12等樓層，4戶總價達14.3億元。

觀察網路待售物件，8樓及10樓戶含車位分別約224坪，都開價4億2448萬元、12樓戶約224坪，開價4億4403萬元、3樓戶則因面積較小，開價1.41億元，合計4戶共14.3億元。據查，3、8、10、12等樓層，都是由黎智英以香港商羚越有限公司名義，於2011年7月時一次購入。

▲「麗景名苑」委託房仲銷售，此為10樓戶。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

「麗景名苑」位於大安區新生南路二段，由頂高建設投資興建，共規劃15層樓，總戶數約20戶，2010年預售時每坪開價150~190萬元，因當時尚未有實價登錄，外傳黎智英以每坪140至150萬買入2、3、4、8、10、11、12樓等7戶。

黎智英在2002年來台發展媒體業，對不動產投資也有涉略，包括大量購買內湖區重劃區土地、自建辦公大樓給蘋果日報、壹週刊、壹電視等使用，並且還以投資公司名義購買「麗景名苑」、「仁愛吾疆」等豪宅。

根據實價登錄資料顯示，目前「麗景名苑」僅有1筆成交紀錄，2014年9樓戶以總價2.9億元成交，扣除車位每坪單價為171萬元。至於目前求售的4戶，扣除車位後，3樓每坪約210萬元，8樓、10樓約254萬元，12樓為266萬元，都高於實價行情。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，黎智英長期投資台灣房產，目光精準，4戶拿出來出售並非首次，開價也近市場開價，推估應是測水溫成分居多。



▲「麗景名苑」委託房仲銷售，此為8樓戶。（圖／翻攝自房仲業者官網）

▲「麗景名苑」委託房仲銷售，此為12樓戶。（圖／翻攝自房仲業者官網）