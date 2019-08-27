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好兄弟指引？他出123456000元　法拍一拍買進殯儀館...連塔位也入手

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▲▼屏東殯儀館被法拍。（圖／翻攝GoogleMap）

▲位於屏東市的「台灣生命館」今天遭到法拍，1拍就順利拍出。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／屏東報導

位於屏東市的「台灣生命館」今天遭到法拍，令人意外的是該物件1拍就拍出，得標者為一家「台X禮儀公司」，以溢價5.5%的1億2345.6萬元得標，不僅取得超過3000坪的殯葬園區，連同塔位也一起取得。

今天遭到法拍的「台灣生命館」位於屏東市民生東路，就在屏東市立殯儀館旁，據法拍資料顯示，該物件地評為3488.8坪，建坪則有1631.3坪，遭到法拍的包括建物停車場、靈骨塔、靈堂、園區通道等。該物件拍賣底價為1.17億元，最後由「台X禮儀公司」以1億2345.6萬元得標，溢價約5.5%，換算每坪約3.5萬元。

《ETtoday新聞雲》今致電「台灣生命館」，員工對於被法拍一事了解不深，但目前該公司仍正常營運當中。住商不動產屏東明正加盟店總經理楊信華表示，像「台灣生命館」這樣的法拍物件，土地都限殯葬業使用，一般人不會去接觸，因此買方一定是相關產業的人，一拍就拍出也不奇怪。

楊信華指出，現在幾乎大家都會有需要找禮儀公司的機會，「總有一天等到你」，塔位1個動輒3~5萬元，位置好、甚至「面佛第一排」的物件更可能上看10幾萬元，利潤高因此吸引業者投標。

東森房屋高雄路竹美美加盟店店東林峻央則表示，現在也有特定的殯葬業者，在尋找釋出的殯葬相關物件，證明能賺錢的物件，不管是哪種業別都能找到買家。

關鍵字：屏東法拍殯儀館塔位

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