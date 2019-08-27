CD、卡帶都成過去式！新莊最強商圈25年老唱片行退場

▲新莊新泰路「萬昌唱片行」已經熄燈。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

新莊25年老唱片歇業，在地人不捨嘆「時代眼淚」，位於新莊最熱鬧中正路、新泰路路段，一間25年老唱片行「萬昌唱片行」月中悄悄歇業，並掛上招租紅布條，周邊店家嘆，「大環境經濟不景氣，衝擊沿街店家生意，更不論唱片行經營難啊！」目前兩層樓面積60坪，預計開價11萬元招租。

有網友在臉書「愛·新莊」社團內PO文表示，新泰路一間老唱片行「萬昌唱片行」近期已歇業，並掛起招租紅布條，而貼文一出，即湧入百則留言。

許多人紛紛表示，「國中下課都會來這裡逛逛呢」、「超懷念的」、「我的第一片卡帶也是在這買的」、「 時代的眼淚，現在社會轉變很快」、「CD隨身聽、杰倫、霆鋒都在這買的」、「老闆自己的房子沒錯，要退休了。」

記者今天實際走訪現場得知，位於二樓「萬昌唱片行」與一樓的「萬昌電器行」是同一人經營，開店25年以上，目前兩層樓共60坪，開價月租11萬元。

當地居民透露，原唱片行老闆就是店面持有者，推測與近期唱片銷售生意不佳，才決定歇業。另外，對面彩券行老闆娘也表示，「自己看著萬昌唱片行長大，從小姐一路變成媽媽，近期大環境不景氣，大家光餵飽肚子都來不及了，更不用說掏錢買唱片，不僅如此，沿街店家也嘆生意難做。」至於老唱片行關店原因，附近店家多數不知內情。

信義房屋新莊捷運店長陳佳興表示，捷運新莊站周邊以中正路、新泰路等主幹道為核心商圈，兩側除有新莊區公所、戶政事務所及新莊國小、恆毅高中外，平日行經用餐人流多，除了連鎖速食店漢堡王、摩斯漢堡駐點外，也有不少手搖飲料店以及品牌服飾。

陳佳興分析，新泰路段周邊有商業辦公大樓及公家機關，周邊有多間學校，平日人流多，帶動店面租賃需求，目前店租行情每坪1000～1400元，以1間面寬5～6米、40、50坪店面，月租10萬左右，因此間店面1、2樓、60坪大，開價11萬元出租，符合行情。