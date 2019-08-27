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公務員媽閃電退休「接手早餐店」月賺15萬　兒驚：唬爛！網曝沒騙人

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▲▼早餐店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲開早餐店，並非想像中的容易！（示意圖／與新聞事件無關／記者黃靖惠攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名月薪40K的上班族吃早餐，赫見店家的兒子開了一台保時捷，讓他羨慕又忌妒問道「真的這麼好賺嗎」，掀起一陣討論！近日一名男網友則苦惱，爸媽也想退休去開早餐店，直呼月營收高達40萬，一個月至少淨賺15萬，對此，網友紛紛急勸「賺15萬不騙…這是拿命換的！」

一名男網友在PTT傻眼表示，爸爸媽媽一個做工、一個是公務員，好端端的工作不做，近日兩夫妻竟想退休去開早餐店，讓他瞠目結舌。原PO進一步瞭解，原來早餐店的老闆是老爸友人，自認快70歲想好好度過餘生，加上孩子也不願接受事業，只好頂壤店面。

「我怎麼看，都不覺得他們做早餐店會有任何一點賺頭！」原PO質疑，光是店租就要6萬，但老闆卻掛保證，一個月營業額40萬元，扣成本開銷後，預估能淨賺15萬元，讓老爸老媽心癢癢，「下周一再去第二次，應該就要簽約了！」

聽起來賺錢很容易，原PO實際簡單一算，一份早餐算50元就好，「整個月不休息，平均每天還要賣266份50元的早餐，營業額才有40萬，我是覺得很唬爛…搞不好連房租都不夠」，眼看爸媽要花40萬元接手店面，其中包含煎鍋設備、店內裝潢、烹煮教學等，原PO宛如熱鍋上螞蟻，激動求問「怎麼阻止父母去接頂讓的早餐店？」

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▲公務員媽閃電退休「接手早餐店」月賺15萬　兒驚：唬爛！網嘆拿命換的（圖／翻攝PTT）

▲網嘆拿命換的！（圖／翻攝PTT）

求助文一貼出後，掀起大批網友集思廣益想法子，「超累啊，你叫他們做一個禮拜店員試試看」、「趁沒簽約，帶你爸媽去光顧吃看看」、「1天平均2萬的早餐店，大約要5個人力，剩下你自己算，公務員那種不如會站煎台的歐巴桑來的有用」、「油煙吸到得肺癌」、「傳統早餐店一個月營業額不唬爛就是累到吐血」、「老人家的頑固比石頭還硬，碰了才知道」、「看位子吧我家附近的已經都買三間房了」、「你阻止不了啦，讓他們做個半年自己就放棄」、「平日撐過上班上學是蠻閒的，假日別想要休」、「賺15萬不騙，但很累，年輕人兩個都不一定能撐，退休想找點事做的公務員不適合，這是拿命換的，退休爆肝工程師才有機會」。

另外，有網友解析賺錢的必勝要點，「1笑容、2料實在、3冷氣、4定價，穩賺的」、「煎台那位必須是好手，耐操、耐熱，腦子要清楚」、「上班尖峰時段很要求速度，動作太慢上班族客源會一直流失」。

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關鍵字：早餐店公務員父母頂讓退休

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