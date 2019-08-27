新人廁所...30mins後「變身風俗店」　她開門臉綠...9千人笑：缺人嗎

▲新人在浴室夢周公，還不忘脫鞋子，讓網友笑壞！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人感嘆工作難找，但許多老闆也感到頭痛，怎頻頻遇到古怪員工？一名女老闆自爆，日前新人上班一半，突然想上廁所，在裡面一待就是30分鐘，深怕新人掉到馬桶，她急忙拍門呼叫，怎料開門後，竟傳來一陣打呼聲，讓她臉綠了。

一名女老闆在臉書《爆笑公社》分享遇到奇葩員工，強調是真人真事，她錯愕表示，本身是SOHO族，8月中旬面試一位女新人，謹慎評估後，決定請她來上班。怎料，上周二（20日）時，女子直呼想上廁所，一進去便再也沒出來。

等了足足30分鐘，還是不見新人半點蹤影，就怕她在裡面出狀況，或是掉進哪個平行世界，原PO上前急敲門，一邊還狂呼名字，無奈裡面都沒有任何回應，結果仔細一聽，「我聽到打呼聲，就開門看一下，發現（她）睡得很熟！」

「第一次遇到這種事，無奈加好笑！」原PO簡直佛心噴發，一般人早就把摸魚的員工趕出去，她卻是多等了5分鐘讓新人睡飽睡滿，最後把她叫醒，趕快回家休息，「請她後天再來上班，因為我還要去買枕頭跟棉被！」

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▲網友問，還缺人嗎？（圖／翻攝臉書爆笑公社）

爆笑照片曝光後，掀起近萬人看傻，「該放水了，記得不要太燙」、「這員工是人才，刻苦耐勞以公司為家，好好栽培是個棟樑」、「她在幫妳測試看看好不好睡」、「 我以為來到風俗店」、「出了社會才知道奇葩這麼多」、「上班還有員工休息室，這間公司規模不小」、「斗膽請問還有這睡覺缺嗎」、「睡覺可以領錢」。原PO也在留言串補充回應，「的確還是有算一天的薪水給她」。

有網友也自曝，真的遇過奇葩的同事、朋友，「我同事有在試衣間睡的」、「我有一個朋友也是這樣子，掃廁所要半個小時以上，結果是在廁所裡睡覺」、「有朋友的同事也都這樣ㄟ，上班跑去廁所睡覺」。

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