ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新人廁所...30mins後「變身風俗店」　她開門臉綠...9千人笑：缺人嗎

ETtoday房產雲

▲新人廁所...30mins後「變身風俗店」　老闆娘一開門臉綠...網笑：還缺人嗎（圖／翻攝臉書爆笑公社）

▲新人在浴室夢周公，還不忘脫鞋子，讓網友笑壞！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人感嘆工作難找，但許多老闆也感到頭痛，怎頻頻遇到古怪員工？一名女老闆自爆，日前新人上班一半，突然想上廁所，在裡面一待就是30分鐘，深怕新人掉到馬桶，她急忙拍門呼叫，怎料開門後，竟傳來一陣打呼聲，讓她臉綠了。

一名女老闆在臉書《爆笑公社》分享遇到奇葩員工，強調是真人真事，她錯愕表示，本身是SOHO族，8月中旬面試一位女新人，謹慎評估後，決定請她來上班。怎料，上周二（20日）時，女子直呼想上廁所，一進去便再也沒出來。

等了足足30分鐘，還是不見新人半點蹤影，就怕她在裡面出狀況，或是掉進哪個平行世界，原PO上前急敲門，一邊還狂呼名字，無奈裡面都沒有任何回應，結果仔細一聽，「我聽到打呼聲，就開門看一下，發現（她）睡得很熟！」

「第一次遇到這種事，無奈加好笑！」原PO簡直佛心噴發，一般人早就把摸魚的員工趕出去，她卻是多等了5分鐘讓新人睡飽睡滿，最後把她叫醒，趕快回家休息，「請她後天再來上班，因為我還要去買枕頭跟棉被！」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲新人廁所...30mins後「變身風俗店」　老闆娘一開門臉綠...網笑：還缺人嗎（圖／翻攝臉書爆笑公社）

▲網友問，還缺人嗎？（圖／翻攝臉書爆笑公社）

爆笑照片曝光後，掀起近萬人看傻，「該放水了，記得不要太燙」、「這員工是人才，刻苦耐勞以公司為家，好好栽培是個棟樑」、「她在幫妳測試看看好不好睡」、「 我以為來到風俗店」、「出了社會才知道奇葩這麼多」、「上班還有員工休息室，這間公司規模不小」、「斗膽請問還有這睡覺缺嗎」、「睡覺可以領錢」。原PO也在留言串補充回應，「的確還是有算一天的薪水給她」。

有網友也自曝，真的遇過奇葩的同事、朋友，「我同事有在試衣間睡的」、「我有一個朋友也是這樣子，掃廁所要半個小時以上，結果是在廁所裡睡覺」、「有朋友的同事也都這樣ㄟ，上班跑去廁所睡覺」。

►生火了！連我媽都用到發光

關鍵字：新人廁所浴缸老闆娘

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4332

快訊／江孟芝買圖庫照！俄羅斯原作者親繪「3隻石虎」　暖宣布：全免費送台灣用

正妹設計師江孟芝近日深陷「石虎抄襲風波」，從小家境清苦的她扛著學貸赴紐約讀碩士，這次為台鐵彩繪列車做設計，卻被踢爆是用俄國插畫家的圖庫作品，花費不過300元。今日圖庫原作者發表聲明，宣布為台灣民眾繪製..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4226

公務員媽閃電退休「接手早餐店」月賺15萬　兒驚：唬爛！網曝沒騙人

日前一名月薪40K的上班族吃早餐，赫見店家的兒子開了一台保時捷，讓他羨慕又忌妒問道「真的這麼好賺嗎」，掀起一陣討論！近日一名男網友則苦惱，爸媽也想退休去開早餐店，直呼月營收高達40萬，一個月至少淨賺1..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3120

八卦山機車突熄火！騎士看前方嚇壞…默唸：五營兵將救救我　神奇事發生了

一名網友分享傍晚騎車到彰化八卦山亂晃，結果車子發不動還看到恐怖景象，後來默唸台南永康某慈惠堂「五營將軍府兵馬將救救我」，結果一股熱氣沖散濃霧，機車也順利發動。有人透露，該慈惠堂規模不小，有「外五營」和..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3557

影／只有爸爸扛得住的「維他命」！媽媽害羞解釋：很刺激…她聽完秒傻眼

開長途車需要好精神，倘若稍微恍神便有可能釀成意外，一名在工作的女網友便分享家中糗事，爸爸從台中開長途車北上時都會吃「維他命」提神，但仔細聽媽媽敘述這款效果神奇的「維他命」後才發現，爸爸吃的東西竟不簡單..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4329

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

南韓歌手兼音樂製作人劉在煥（유재환）隸屬主持人朴明洙的音樂製作團隊，4年前因為《無限挑戰》的歌謠祭節目，以IU鐵粉而知名，逐漸往幕前發展的他，最新近況竟然從破百體重狂減32公斤，加上剪掉長髮跟化妝，簡..

8/26 13:37

//cdn2.ettoday.net/images/4330

搭曖昧對象車出遊睡著　她突驚醒「摸這」下秒羞炸：怎麼濕濕的

大部分人在和自己心儀的人出去時，都會盡量不讓自己出現糗態。不過，一名女網友此前在《Dcard》分享自己的尷尬經歷，她表示第一次搭曖昧對象的車出去散心遊玩時，不小心在副駕駛座上睡著，沒想到嘴巴還打開到狂..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4329

影／咬牙扛房租、學費！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜

「當窮到存款剩10幾元，多餓你都不敢多花一毛錢。」一名女大生在外租屋，不論學費還是房租，都得靠自己賺，所以她能省則省，甚至一個禮拜的餐費花不到350元，但麵飯、肉、菜、蛋、豆腐通通有，同時她也強調，「..

8/26 15:08

桶仔雞香脆肉嫩！台北隱藏版懷舊小吃店　還有金沙軟絲

傍晚是一天最奇妙的時刻，那時的天空，也許能同時看見太陽與月亮，那時的街道，被夕陽西曬成金黃色的大道，像是擁有魔法一般，也許在下個轉角就走進另一條平行時空，或是路過亮起燈籠的門口，才發現裏頭是小時候熟悉的柑仔店，有著奶奶的味道。

2小時前

口感軟Q入味！嘉義排隊古早味烤玉米　加獨家醬料香氣爆棚

在FB被愛吃鬼芸芸燒了200次的「六哥古早味烤玉米」一直是口袋名單，年初到嘉義三天兩夜旅遊的時候，胖總曾經外帶回飯店給我們吃，那次吃了覺得好吃，但是不到「驚艷」。這次趁著再訪嘉義，當天從奮起湖回來之後就直奔水上，為的就是要吃現烤熱騰騰的「六哥古早味烤玉米」。

4小時前

不賣火鍋料！新竹文青風火鍋屋　湯頭天然、還有精緻肉片塔

新竹特色火鍋餐廳推薦湯作鍋物，湯作鍋物位於熱鬧的巨城百貨旁，文青質感的裝潢設計，讓人入館就很放鬆，湯作鍋物招牌主打每日的鮮熬湯底，嚴選食材，供應高品質蔬食、肉片及海鮮，湯作鍋物不賣火鍋料，就連醬料都自己作。目前推出超值陸上走雙人饗宴套餐，讓饕客來訪，豐富精緻肉品一次滿足，同時品嚐湯頭的鮮及食材的甜呀。

7小時前

最會賺的窮人 沒富爸爸靠房產大翻身!｜20190424雲端最有錢 ep23｜房產 理財｜葉國華 薇薇 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

妻存400萬…夫卻欠千萬！網驚..

公務員退休「接手早餐店」賺15..

褻瀆鬼神？土城這大樓網傳蓋福地..

他賣屋遭信託詐騙　0元丟屋瞬間..

姐妹年噴60萬孝親費「替媽贖身..

18坪預售屋「狂隔3房2廳2衛..

他出123456000元　法拍..

台灣人懶得通勤害房價高！神分析..

林義守親上火線駁招商不順！「義..

重做管線！水電師傅喊留冷水管　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

打9折！京華城4度找新買家　底..

VR新商機！　HTC VIVE..

頻頻拋售台不動產　黎智英一次賣..

抽水馬達竟裝在這！一啟動他嚇喊..

沒人買CD！新莊25年萬昌唱片..

公務員退休「接手早餐店」賺15..

房市名嘴變正引鄉民求八卦　她回..

一個半月被投訴3次 ↑　爸爸壓..

他買40年公寓出租　曝「漏水糾..

他出123456000元　法拍..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366