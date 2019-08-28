一門好生意？北投軍宅「禁售年限」剛解禁　屋主轉手現賺1600萬

▲北投文林北路段「明德敦品」社區為軍宅，近期因禁售年限一過，陸續出現轉手交易紀錄。（圖／翻攝自Googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

凶宅低價買、市價賣，擁有高獲益報酬，讓投資客前仆後繼，除此之外，部分老舊眷村改建的「軍宅」也具備同樣高報酬特性，屋主當初以成本價入手，一旦過了「禁售年限」，轉手多能大轉一筆，包括北投區文林北路段「明德敦品」社區最高獲利1600多萬元，身價翻倍成長。

北投區文林北路段「明德敦品」社區，鄰近士林科技園區，其前身「慈光五村」改建成軍宅，被國防部用成本價配售給軍士官，且依規定持有5年內者不得出售、贈與及交換禁售年限。

如今該社區5年的「禁售年限」在今年一到期，近期便開始出現屋主轉手紀錄。實價登錄揭露，今年上半年2筆轉手紀錄，分別是3樓、7樓戶，分別賺了1667萬元、1567萬元，一轉手漲幅達125％。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，「明德敦品」社區是改建後軍宅，當初屋主入手價格低於市價，以103年每坪22萬元，與區域行情每坪50萬元價碼低許多，讓後續轉手獲利增加。

比較今年2筆轉手交易，每坪均價落在50萬元左右，與周邊住宅大樓每坪68.7萬元行情相比，第二手轉售仍低於行情，推測可能在「禁售年限」來臨前已談妥價碼，直到今年才登錄出售。

不過她提醒，第二手買方雖能用低於市價入手，但假設原軍官移轉登記前生故，變成繼承人接手不動產，有可能產生後續買賣變數。