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加油站害房價跌…他納悶：也沒聽說過火災啊！　網點出4大危害

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加油站,加油。（圖／記者何雨忠攝）

▲許多人認為，住在加油站附近，無形中會危害到健康。（示意圖／記者何雨忠攝）

記者黃可昀／綜合報導

一般人買房前都會先評估周圍環境，如果旁邊有加油站都會特地避開，不過，一名網友認為，雖然大家都認為加油站屬於「嫌惡設施」，但仔細想想，好像也很少聽聞事故發生，更別說嚴重的爆炸了，難道住家附近有加油站，「真的會影響房價嗎？」

原PO在PTT表示，加油站好像沒有大家印象中那麼不好，也沒聽說過有火災，如果是擔心加油站的車流會造成塞車，「通常有加油站的地方，本身的車流應該不少」，所以實在想不通，為何一座加油站就會害周圍的房價下跌。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼中油直營進化路加油站。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲通常加油站旁的房價會比較便宜。（示意圖／翻攝自GoogleMaps）

網友則認為，其實住在加油站附近，不只會遇到原PO提出的這2項問題，實際上還包括空氣汙染、噪音、潛在風險及廢氣等等，「油氣致癌！」「如果是24小時的，會很吵啊！」「 噪音，光害，深夜的出入份子複雜，空氣汙染。」「看過會有白目汽機車，在加油站發出空轉或是喧嘩。」「廢氣、車潮、潛在爆炸危險、噪音...」「影響健康很大！」

甚至有人提到，「看過有人說他家面向加油站的那面，植物都不會活，所以還是有影響吧。」「陽台曬衣服淺色的，隔天都黑掉。」「隔個幾百公尺可能有加分，隔壁絕對嚴重扣分，味道、毒氣、風險、吵、塞車。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，不要買在正對面，如果是隔一條街就還好，畢竟也無法保證加油站什麼時候會出問題，相對來說，距離越近必須承擔的風險就會越高，所以房價是一定會受到影響，就要看個人能不能接受。

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關鍵字：加油站買房嫌惡設施

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