二寶爸「預算3000萬元」買4房新大樓！　網推：再加500萬可以買這區

▲不少網友推薦央北重劃區，但預算可能要再稍微拉高。（圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

新店一位爸爸目前和老婆及2個小孩住在家人提供的房子，最近有計畫要在雙北買間新房，預算是3000萬元，且必須要有車位。他表示，工作地點是在台北市大安區，每天從新店開車過去，如果在不考慮公寓的情況下，用這筆預算買在哪會最合適？

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原PO在PTT指出，目前是計畫要買大樓，而且要有公共設施管理、代收信件及倒垃圾服務，他也很重視房子屋齡，與耐震防火功能。許多網友建議，既然他已經很熟悉新店環境，那央北重劃區一定是最佳首選，「原本住新店，環境熟悉的話就央北，不過4房有點緊繃。」雖然很多人推薦央北，但要買4房的話，預算就得要再提高，「央北三千萬四房加車位買得到嗎？我估要3500（萬元）。」

▲現在的央北重劃區有許多新建案。（圖／記者湯興漢攝）



也有人提到，原PO工作地點在大安區，所以買在文山區也很方便，但要找景美捷運沿線有點困難，可以考慮木柵，「3000（萬元）會買得到文山區的新成屋4房嗎？」「木柵，價格跟央北差不多，缺點是冬天很濕。」「我買木柵5房3300（萬元）含裝潢傢俱。」「我最近賣最便宜的木柵新成屋，微山丘，也要33XX（萬元）。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果原PO有計畫買在新店，那麼一坪抓60萬的話，至少可以買到40坪以上，像是寶橋路就有一間61坪、4房2廳帶車位，靠近捷運七張站，總價為2988萬元，基本上3000萬的預算很好買，但要買在央北可能會比較緊繃。

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