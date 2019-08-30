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婚前買房頭期款全他付！　女友卻要求「登記共有」…網獻計：跟她說有贈與稅

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▲▼示意圖,情緒,焦慮,害怕,低頭,辦公桌,害怕,房間,哭,擔心,情侶,家庭,房子,貸款（圖／123RF）

▲網友認為，乾脆婚後再買房對彼此都好。（示意圖／123RF）

記者黃可昀／綜合報導

一名男網友最近計畫要買房，女友得知後要求，婚前就得「共同持有房子」，但頭期款全部都要由他支付，明年兩人結婚後女友才會幫房付部分貸款。他表示，雖然和女友感情穩定也有結婚打算，但是婚前就把房子登記共有，而且還是單方出資，這樣是否風險太大？

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原PO在PTT表示，女友答應他明年結婚以後會幫忙付貸款，但婚前頭期款和貸款必須由他自己負擔，讓原PO很猶豫是該先登記共有，還是預告登記比較好？

▲床,房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲如果頭期款全由其中一方支付，會有贈與稅問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

面對這項兩難的問題，網友建議原PO要和女友開門見山談清楚，「想一些其他手段，可能有些傷感情」，但一定會比較有保障，同時也要站在對方立場思考，「女生可能只是要個保障而已，也不一定真是什麼妖魔鬼怪。」

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不過，不少網友則認為，婚後再登記會少掉很多問題，「建議婚後再買房，婚前買的糾紛太多」「建議婚後再買，談婚事談到GG都有案例」「婚後的變化不一定是婚前能想像的，想多點是對的」「財產問題一定要先想到最壞的情況，不要自惹麻煩。」

還有人提出，「可以跟她說婚前登記共有可能有贈與稅問題要處理，需要精算。」對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德回應，一個人每年有220萬免稅額，兩個人加起來就是440萬的額度，如果頭期款大於440萬，而且全部由男方支付，他們就必須額外負擔一筆贈與稅，可以先和女友分析這項問題，再一起做決定會比較好。

關鍵字：買房贈與稅登記共有結婚

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