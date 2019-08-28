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他火速下訂「1200戶大型社區」！　1周後後悔了…網點出：住戶品質雜

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▲▼ 高雄河堤社區。（圖／記者陳建宇攝）

▲大型社區的住戶品質比較難控管。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者黃可昀／綜合報導

一名男網友最近計畫要買房，老婆看上一間總戶數1200戶的建案，討論後上周就火速下訂，但他事後想想，到時候如果1200戶全住滿，社區內的住戶數量會非常可觀，很多爭議可能就會隨之而來，光想到這就令他有點卻步。

原PO在PTT表示，之前沒仔細想過住在大型社區會碰到的問題，這幾天才開始思考利弊，畢竟1200戶是非常龐大的數量，讓他有點後悔地說，「只繳訂金而已還來得及」。

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▲▼電梯、按電梯。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有網友提到，1200戶可能光電梯就要等很久。（圖／記者陳俊宏攝）

有些網友聽到1200戶都驚訝表示，「1200戶你敢買喔...」「出入份子複雜，管理上容易有問題」「300戶以上可直接跳過」。還有人提出幾點可能遇到的問題，「等電梯等到瘋、凶宅率提升、物件多脫手不易、住戶品質不易控管」「大家意見很雜，很難辦大型活動因為意見談不攏。」

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此外，也有人列出優點，「管理費可能很低，超爽DER」，但另一名網友回應，「管理費低可能也低不到哪去就是了，你要維護的範圍也大，以前住千戶社區，有四個門衛，每個月固定開銷就很多。」

實際住在大型社區的網友指出，「我有住過，其實沒甚麼問題，上面說的住戶品質雜是真的，而且這種物件套房一定多，但是也不見得真的會造成什麼問題」「就人多，擠了點吵了點，其他其實無感」「區權會剛開始真的超雜亂，到最後會分棟分派分成全區和ABCD區，主委輪流當。」

關鍵字：社區買房大型社區住戶

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