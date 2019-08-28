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客人買冰箱！婆媽秒竄出...忌妒喊「欸欸欸欸欸」！搬運弟白眼：關妳們屁事

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▲客人買冰箱...婆媽秒衝來狂摸：那欸好命啦！鮮肉男白眼搬運...關妳們屁事（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲鄰居阿姨開外掛碎念，連屋主都想翻白眼！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人有共鳴，鄉下的周遭鄰居根本是「高齡監視器」，最愛聚集聊是非八卦，讓人不堪其擾！一名男網友笑虧，日前替客人送新冰箱，不到2分鐘時間，三姑六婆就現身「關心一下」，運送過程中，甚至誇張大喊「欸欸欸欸欸欸欸，小心一點餒這樣會撞到！不行撞到喔～這新的撞到要賠餒！」讓原PO狂翻白眼。

一名男網友負責配送家電工作，昨（27）日，他頂著豔陽要替客人送冰箱，由於住家位處小巷子裡面，避免遇到不必要的狀況，原PO熟練拿出捲尺，丈量現場環境、舊冰箱尺寸，以及視察整個環境，順便模擬等一下搬運過程等。

怎料，原PO量完不到2分鐘，左右鄰居似乎裝有八卦雷達通知，三姑六婆立刻圍過來湊熱鬧，兩位長輩不停聒噪碎念，而屋主也無奈應答，現場對話超爆笑：

三姑：唉唷～換冰箱喔～那欸家齁命啦～

六婆：嘿啊～我們家那個冰箱用20幾年了，還捨不得換餒～

三姑：啊～你們就沒那麼多人，冰箱怎麼買那麼大台啦～這樣很佔空間餒

過程中，兩位長輩還狂摸新冰箱，原PO斜眼一瞄，發現屋主很想翻白眼，卻又必須耐著性子應付鄰居，讓人哭笑不得。接著重頭戲來了，原PO要把新冰箱搬進去時，三姑一臉驚訝狂呼「這麼大台進不進得去？進不去吧！」六婆則一旁答腔，「欸欸欸欸欸欸欸，小心一點餒這樣會撞到！不行撞到喔～這新的撞到要賠餒！」

原PO一秒理智線斷掉，但敢怒不敢言，只能在心裡咒罵「林X勒，08量過才會搬啦，叫叫叫，不緊張都被妳叫到很緊張！」新冰箱搬進去後，三姑六婆也不忘跟在後頭參觀，原PO好氣又好笑表示，「人家換冰箱到底甘你們屁事？真的是被妳們打敗餒。」

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▲客人買冰箱...婆媽秒衝來狂摸：那欸好命啦！鮮肉男白眼搬運...關妳們屁事（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友笑虧，鄰居長輩就是吃飽太閒！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章貼在臉書《爆怨公社》後，掀起大批網友笑到併軌，「真有臨場感，太好笑了」、「沒說…再吵通通把你們冰進去」、「之前跟我先生去送冰箱電視，都會這樣啊還會跑出來看…越鄉下越這樣」、「他們可能想看看，能不能進去冰」、「三姑六婆的樂趣就是這種，你知道的，老人世界永遠都是人家在呷米粉旁人在那邊喊燒」、「下次一人發一支香蕉，去旁邊吃著」、「在台灣最討厭這種，高齡監視器」、「 我超討厭不請自來的三姑六婆，當我們家觀光景點嗎」、「可能她們想要借冰」。

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關鍵字：冰箱三姑六婆鄰居客人

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