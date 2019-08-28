高市租金補貼方案出爐　單身租屋族月補2600元

▲高雄市與內政部合作租金補貼方案，可減輕年輕人租金負擔。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄因為房價、租金水準較低，因此對於許多經濟上相對弱勢的民眾來說，與其提供便宜的國宅供其購買，或提供社會住宅出租，都不如給予租金補貼來得實際。因此高雄市政府配合內政部推出「單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案」，符合條件的單身青年每月最高補貼2600元、新婚及育兒家庭每月最高3200元。

高雄市都發局局長林裕益表示，為符合高雄市民的居住需求，住宅政策方案將以「需求」導向，進行規劃推出，以因應各弱勢家戶不同的需求，例如7~8月開辦的住宅補貼，就是為了照顧經濟或社會弱勢的市民。

▲2年內新婚或育有未成年子女或有孕之小家庭，也都可申請租金補貼。（圖／高雄市都發局提供）

而這次推出的租金補貼方案，照顧對象是「單身青年」、「新婚及婚育家庭」，並大幅放寬申請資格，只要是無自有住宅，年齡在20~40歲，而且每人每月平均所得在3萬2748元以下，單身租屋族每月最高補貼2600元，2年內新婚或育有未成年子女或有孕之小家庭，也都可申請每月補貼3200元，將有效減輕青年家庭的居住負擔。

都發局強調，這次的租金補貼申請採評點制度，不是先搶先贏，民眾只要在9月2日至9月27日提出申請即可，預計補貼「單身青年」1442戶、「新婚及育兒家庭」1647戶，全部共3089戶。

但這樣的補助幫助大嗎？根據住商機構統計，高雄市的套房平均租金為6390元，2房平均租金為15006元，3房的平均租金則為18705元，住商不動產企研室經理徐佳馨指出，低薪高消費讓年輕人壓力愈發沉重，政府補助雖然不多，但仍有小補，以平均租金來看，對於承租套房的年輕單身族群，補助金額更有感。

高雄租屋族楊先生則認為，這樣的補貼金額在高雄其實已經不錯了，可以補貼房租的1~2成，對於年輕族群來說多少可以減輕租屋壓力。