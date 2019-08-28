半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔~很貴」...到場一看神轉：不收費　永和哥感動炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北永和一名男網友半夜接到親戚求救，臨危受命打給信任的鎖匠，而對方則告知，這個時段的價錢會加倍；沒想到，鎖匠哥到現場處理時，赫然發現癥結點，並不予以收費，如此真誠又負責的態度，讓他們全感動到不行。

男網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，親戚的租客大半夜因門鎖打不開，急忙打來求救，而他立刻聯絡信任的鎖匠，當時對方提醒，「這時段價錢是加倍喔！很貴！」不過，他平時就覺得這個鎖匠師傅蠻實在，自己也很放心從未殺過價，加上當務之急必須解決，所以就一口答應了。

▲房客早已做好被收高額費用的準備，沒想到連一毛都沒花到。（圖／翻攝自「我是永和人」）

「結果卻是讓我真心佩服及感動......。」由於該門鎖是這位鎖匠大哥換的，他斷定當時沒安裝好，而導致今天的問題，所以不收費，而這個大轉折，讓他內心一陣衝擊，先撇開換鎖是非常久以前的事不談，如果不承認那時有疏失，他們也永遠不會知道，況且他人也不在現場，是直接請師傅跟房客在現場處理。

▲從對話中能感覺的出來，師傅為人低調也很實在。（圖／翻攝自「我是永和人」）

他不禁大讚，「這麼負責又有良知的鎖匠肯定要大推的啊！真心覺得肯承認錯的店家很難得，人客要好好珍惜，所以平時該賺的就是要給人家賺，千萬不要吝嗇，凹專業的技術財並不會更富有。」

而許多網友也紛紛回應，「我也是找他耶，真的非常好」、「這樣認真負責的店家一定要推」、「承認錯誤是很難的耶，特別是...別人不會發現的情況下」、「真是良心店家，有些店家就算自己沒裝好或有疏失也不會承認，反正我們也不知道啊！所以這個店家真是負責任的好店家，值得推薦」、「很棒的師傅，我們也都是找他」。

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