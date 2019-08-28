「擔心買貴」億級富豪看好離手　「和平大苑」中樓層再傳成交

▲「和平大苑」再添14樓交易。（圖／住商不動產台北師大店提供）

記者張菱育、詹宜軒／台北報導

藝人周杰倫再添一位新鄰居，位於大安區和平東路一段的「和平大苑」，今年6月成交14樓戶，每坪單價約148萬元，單價比周杰倫的頂樓戶便宜65折價入手。不過專家認為，因此次成交的為中間樓層，因此價格符合市場行情。

根據台北市最新實價揭露，今年6月成交一筆14樓戶，總價2億3988萬元，每坪單價148.03萬元、面積181.96坪。據查，買方為張姓自然人。

「和平大苑」知名住戶有周杰倫，他在2015年11月以每坪225.01萬元、總價6.6億元購入頂樓的樓中樓（37及38樓戶），共362.99坪，也為該社區最高總價、單價。實價揭露至今共有19筆交易紀錄，其中有幾筆為都更戶，每坪成交單價在107~225萬元。

元利建設副總經理吳麗謹透露，今年以來「和平大苑」成交表現不俗，約已有7~8戶，幾乎是每個月賣1戶的速度在前進，「億級買家對於價格也有相當堅持，擔心買貴，還是一大考量點。所以此案甫公開時，銷售的確較為吃力。」吳麗謹補充，但隨著產品慢慢去化，價格趨於穩定，買家也陸續卸下心防、願意進場，「目前28樓以上的戶別，僅餘2戶；中樓層銷況也不差，低樓層剩餘戶別則較多。」

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「和平大苑」平均交易單價約在每坪150~160萬元，本次揭露的14樓交易單價每坪148.03萬元，略低於平均成交價格，不過此次揭露樓層屬於中間樓層，故價格符合目前市場行情。

「和平大苑」因為有周杰倫購買頂樓戶而聲名大噪，郎美囡認為，市場上規格相近的建案並不少，另一方面，高資產將資金布局於豪宅的現象，不似過去熱絡，因此許多建案的去化時間都拉長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近1~2年以來，高總價不動產市場交易明顯回溫，主要是換屋族群回籠，將原本的20年舊屋「汰舊換新」，換屋齡較新、大坪數的豪宅產品。