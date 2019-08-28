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基隆市區建設起飛！他想「投資新房發大財」　網：真的是潛力無限

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▲▼利奇馬颱風上午基隆風雨概況,基隆火車站行駛狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲有網友看準基隆市區發展，想投資賺大錢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃可昀／綜合報導

一名婚後住在基隆的男網友表示，近幾年市區的市容正在快速發展，例如新的車站、東岸停車場改建商場，還有不久前剛動工的基隆城際轉運站，「感到好像整個公共建設有開始動起來了！」讓他很好奇，如果未來投資市區的房子有沒有機會賺一筆？

原PO在論壇《mobile01》表示，他認為基隆的房價未來走勢會「新房子的價錢越來越高」，10年內的社區在市場上仍較稀少，所以還有漲價空間，至於老公寓的價錢則不會有太大波動，因此問其他網友，「未來投資市區的房子是不是會發大財啊？」

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▲ 基隆海洋廣場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋廣場。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，網友則回應，「基隆市區三十幾萬應該是封頂了，因為量少稀有才有這個價，再往上應該很難，汐止新建案也大概三四十萬，差不多的價格幹麻不選擇汐止」「基隆市區新建案房價直逼汐止，真的是潛力無限。」

留言也釣出基隆人回應，「我每天從高速公路回基隆，中間會經過汐止，但看到長長的塞車下交流道，除非買在交流道附近，不然我覺得可能我回到基隆，這些人可能還沒回到家。」

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還有在內湖上班的基隆人指出，「好處就是房價便宜，我買山坡4樓兩房100萬出頭，貸款月付4000，在內湖上班開車20幾分鐘，住雙北的可能還沒有我快，內湖上班的朋友，住基隆真的是不錯的選擇。」

不過，基隆氣候比較潮濕，想住在這得先克服這項問題，「我是從台北搬到基隆的人，也常常兩邊跑，住了接近兩年，感想是基隆大約11月到隔年3月，雨比台北多，但不是大雨，常常都是綿綿陣雨」「如果台北人可以接受基隆10月底開始濕冷的東北季風，一直下雨到隔年的4月，再接梅雨季節的天氣，不然基隆還不錯。」

關鍵字：基隆房價投資

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