北投42年老透天2.85億驚天價賣出　買方砸錢原因曝光

▲北投立德路2層樓百坪透天厝以2.85億元出售。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

捷運關渡站、好事多旁一間2層百坪透天厝，屋齡42年，總價2.85億元出售，創今年透天最高價，經查賣家是前泛亞電信執行副總高瑞隆，而買方為一間貿易公司。房產業者分析，該筆透天交易價雖高，但實際周邊多工業地、廠辦，且該地使用分區限制工業用，推測買方願意砸錢購屋，應該是看準百坪土地，且後續有擴廠需求。

實價登錄揭露，北投區立德路一間兩層樓透天厝，面積295.09坪，屋齡42年，今年6月總價2.85億元出售，是北投今年透天交易最高價，也是北投實價登錄揭露以來次高價。

經調謄本資料顯示，買方登記「達亞資產管理股份有限公司」，其陳姓負責人從事進出口貿易；而賣方是「佳塑企業股份有限公司」，其負責人為高瑞隆，曾是茂康公司董事長、泛亞電信執行副總，以及力盛光電總經理。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，該筆透天鄰近捷運關渡站、北投好市多旁，周邊工業地、廠辦多，生活機能沒這麼好，再來依照資料顯示，土地使用分區登記工業地，推測買方砸億元買透天應為看準面積百坪的工業土地才購入，滿足後續建廠或相關需求。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該區塊本工業聚集，交易總價看來乍舌，實際上老舊透天只能做辦公或是廠辦使用，換算地坪單價66.1萬元，以捷運關渡站、忠義站之間的大面積土地來說，屬中高單價，但不算天價，加上還有建物得以使用，都增添價值性。