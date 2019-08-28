樓下剛搬來「地板就發熱到30度」！　他反應後得知驚嚇真相：隨時可能燒掉

▲實際測量家中地板溫度，局部區域達29至30度。（圖／翻攝自mobile01）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友搬入目前居住的新家已經2年了，自從樓下搬來新住戶以後，他發現家裡「特定區域地板踩起來會溫溫熱熱的，像是加熱地板」，而且冷氣已經開到26度，即使家裡非常涼快，但地板依舊是維持在29至30度。他和管委會反應後才知道，原來樓下住戶在家裡裝了高用電量的「虛擬貨幣挖礦機」，所以才會害他家地板不停發熱，無奈的是這行為並不違法，相關單位也只能「口頭勸導改善」。

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▲比特幣挖礦機組。非當事畫面。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）



原PO在論壇《mobile01》表示，社區主任和委員並沒實際了解樓下裝的那台機器到底是什麼，只知道用電量非常大，裝設在住宅區內等於是「遊走灰色地帶」。原PO擔心，鄰居安裝的機器會造成社區公共安全的疑慮，如此巨大的用電量很難保證不會電線走火。

曾有相同經驗的網友指出，「我之前也是有挖礦過，這種沒違法也沒辦法，只是對方用電真的要注意，有時除了電線問題，礦機本身也會有高溫燒掉的風險」，建議樓下最好定時檢查安全細節，也要增設防火措施。

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也有人建議，最好還是託管給外面礦場比較好，不要裝在自己家裡提高風險，「跟有在挖的朋友討論，也是請他去專門託管比較妥當，機房高溫至少30度以上，一般常人根本無法長時間待著，如果有突發狀況，我想第一時間根本沒辦法像專業礦場可以即時處理。」

據了解，「挖礦」是獲取比特幣的一種勘探方式，由於作業原裡和採礦很像，要利用電腦不斷運算挖取，所以比特幣勘探者又被稱為「礦工」。