影／土城「石二鍋」撤中央路　居民憂高租金逼「美食沙漠」成形

記者張菱育／新北報導

在新北市土城區經營6年的「石二鍋」驚傳因租約到期，即將熄燈的消息，將只營業到8月31日，令許多土城人感到不捨。房仲業者推估，該店面月租金約5萬元，但是因店面位置不佳，人潮有限，若是合約到期，就會想撤離。觀察同路段的店面出租狀況，發現不少店家紛紛撤離，包括大型連鎖品牌「全聯福利中心」、女鞋「達芙妮」等，該商圈沒落可見一斑。

▲新北市土城的「石二鍋」因租約到期，將只營業到8月底。（圖／記者張菱育攝）

網友在《我是土城人》上紛紛留言表示，「我超常去的耶！1打2的友善餐廳居然要收掉了」、「喔不！愛店欸」、「實在太可惜了，好吃又大碗的店」、「一定是房東看生意好要漲房租」、「聽說好像是要挪去日月光」。

▲新北市的「石二鍋」土城中央店。（圖／記者張菱育攝）

石二鍋總部表示，對於「石二鍋—土城中央店」是否會搬遷到其他地址，目前尚未規劃，屆時若有遷移相關資訊，會在官網上做公告，而目前該店的員工，則會在結束營業後，派任至雙北市其他分店繼續服務。

對於房東是否因調漲房租而搬遷？王品集團公關回應，主要該店是因5~6年的租約到期，經過考量之後不打算續租，因此不清楚房東未來對租金方面是否有異動。還會繼續找新的地點再經營，畢竟「石二鍋」已為10幾年的品牌了，未來還會持續作展店布局的規劃。

▲土城區中央路二段的「全聯福利中心」也已撤離。（圖／記者張菱育攝）

同樣位於土城區中央路二段上的空置店面，還包含原本的「全聯福利中心」、女鞋品牌「達芙妮」、「上好便利超商」、「三哥腿庫飯」，目前都掛上招租訊息，可見此路段店家要經營不太容易，不少大型品牌紛紛撤離此區。

▲土城區中央路二段的店面待租中，原為女鞋品牌「達芙妮」。（圖／記者張菱育攝）

▲土城區「上好上便利商店」慘遭倒閉命運。（圖／記者張菱育攝）

▲土城區中央路二段不少店面待租中。（圖／記者張菱育攝）

東森房屋土城金城加盟店簡瓊瑤指出，推估「石二鍋—土城中央店」月租金在5萬元左右，但是因該區屬於舊社區，位置較不佳，因此人潮有限，對店家來說可能沒賠錢但也沒賺錢，若是合約到期，店家就會想撤離，該店面位置較適合診所或餐飲業進駐，而土城區近捷運的30坪店面，月租金約在10~15萬元。

▲網友對於土城石二鍋收攤，紛紛表示可惜。（圖／翻攝自臉書《我是土城人》）