豪宅買起來！大咖買家陸續出手　200萬俱樂部續添新成員

▲信義計畫區「聯合大哲」豪宅。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

近期不少指標豪宅都出現交易案，包括松山區「華固名鑄」、信義計畫區「聯合大哲」、大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，其中「元利信義聯勤」由法人英屬維京群島商鋒樺一次砸下7.3億元，入手17樓，拆算每坪單價約256萬元，創該豪宅實價登錄以來最高總價紀錄。

實價資料顯示，大安森林公園第一排的指標豪宅「元利信義聯勤」，17樓成交總價高達7.3億元，每坪單價為256.1萬元，交易時間為今年的1月份，成交房價則維持在相對高檔。據查，買方為法人英屬維京群島商鋒樺公司。

信義計畫區旁的豪宅「聯合大哲」，累計揭露2筆交易紀錄，最高價為每坪212.5萬元，此次揭露2018年12月交易案，4樓的低樓層每坪成交191.5萬元。

▲大安區「元利信義聯勤」豪宅。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外面小巨蛋具有敦北林蔭景觀的新豪宅「華固名鑄」，則累計有3筆實價成交紀錄，每坪成交197~223.9萬元，該社區已經是新的北市2百萬豪宅成員之一，預售時高樓層22樓成交每坪223.9萬元，據查，買房為力晶集團創辦人黃崇仁家族買進，總價3.1億元、163.73坪。19樓成交每坪201萬元，6樓的低樓層則成交每坪197.4萬元。

▲松山區敦化北路「華固名鑄」豪宅。（圖／大師房屋業務經理彭壯雲提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期有許多豪宅陸續完工，通常成屋後因為看得到摸的到，包括大樓興建品質、公設是否完善、建築規劃是否符合需求等，豪宅客都可一目了然，因此成屋後又是另一波銷售期的開始，再加上近期台商回流、資金回流的帶動下，新豪宅的確買氣狀況優於前幾年。