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惡鄰不停自己家！2車越位「霸占隔壁門口」　租屋妹氣炸...網教報復法

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▲惡鄰不停自己家！2車越位「霸佔隔壁門口」　租屋妹氣炸...網教報復法（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO決定找一天來堵隔壁鄰居！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

在外租屋最怕遇到自私鄰居，根本求助無門！一名女網友抱怨，隔壁住戶明明門前有停車位，最近蓄意把機車牽來她家停放，變成她晚上下班回家沒位子，忍不住痛罵「我們有付房租，你們有嗎？將心比心一下好嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，在外租屋5年，隔壁棟的鄰居深怕家門前被占用，總會固定擺放三角錐、腳踏車或盆栽，以防租客越線停車，對這些小舉動，原PO坦言「我可以理解！」

井水不犯河水是最好的相處之道，怎料，最近鄰居開始脫序越位，多次把機車停放在租屋處前，「早上大家出門上班就算了，晚上大家回來，被你們家機車霸占，我們那為數不多的位子，叫我們停哪裡？」更誇張的是，沒公德心的鄰居有2台機車，不僅大剌剌占用2車格，甚至亂停一通，讓原PO氣得大罵，「我們有付房租，你們有嗎？將心比心一下好嗎？」

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▲惡鄰不停自己家！2車越位「霸佔隔壁門口」　租屋妹氣炸...網教報復法（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友紛紛開玩笑，傳授報復方法！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出後，讓大批網友拳頭硬了，紛紛一起策動反擊絕招，「機油孔加鹽～（記得戴手套）」、「換你門口拉紅龍擺陣」、「趁半夜沒人，給他踹倒個幾次就會怕了～」、「一桶油漆就不敢了」、「我會直接把他車牽走，亂牽」、「申請紅線唷」、「用圖釘」、「告知房東，請房東處理」、「重點不是破壞車，是要教化惡鄰，聯合其他鄰居吧」。

不少人也遇過類似經歷，火冒三丈表示「跟我們家隔壁鄰居一樣ㄟ！他家樓上租戶不停自己家門前位置，都停我家門前走廊，我還是開店做生意的，我們也是給他們租戶停沒多講什麼，最後過分到叫我們把我的車再停過去一點，因為他停車後才比較好下車！不要臉到極點」、「我們公寓門口也是被一樓汽車修護的占為己有，我回到家看終於沒停車了過去停，他居然好意思趕我，自家門口就去劃紅線，整個路轉角都被他一人占為己有」。

對此，原PO選擇和平方式勸導，打算挑一天在門口堵鄰居，接著露出燦笑表情詢問，「我們門口比較好停吼～那我們租戶也覺得你們家門口非常適合我們停機車，那就互相一下嘍！」

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關鍵字：鄰居租屋機車門口停車

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