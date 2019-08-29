高雄站前商圈淪外勞天堂　想翻身？房仲：新站落成有機會

▲高雄火車站前的商圈愈發蕭條，就算是能見度高的店面也乏人問津。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄鐵路地下化去年通車之後，高雄車站內部呈現不一樣的樣貌，但是站前商圈的人潮還是沒有回來，甚至更多的店家離開站前商圈，招租、待售的廣告比比皆是，甚至只能倚賴外勞作為消費主力。不過房仲業者認為，2~3年後高雄車站新站體完成，站前商圈有機會鹹魚翻生。

▲正在施工中的新高雄車站動線混亂，難以留住旅客消費。（圖／記者陳建宇攝）

過去台鐵高雄車站錢的建國路、中山路一直都是相當熱門的商圈，人潮之多難以想像，包括通勤族、學生把每個店家都擠得水泄不通，各個大品牌都進駐。信義房屋七賢店店長賴巧純表示，一直到10年前高雄車站前的商圈都還是非常熱絡，但隨著捷運、高鐵通車，稀釋了火車站的重要性，人潮就開始流失。

▲過去熱鬧的中山路也有許多店面招租中。（圖／記者陳建宇攝）

加上商圈移轉的效應，愈來愈多民眾移居北高雄，台鐵高雄車站的重要性日益降低，也讓站前商圈開始蕭條，甚至連過去知名的建國路「電腦街」也因為電商崛起而沒落。如今的站前商圈包括中山路和建國路，舉目可見都是招租或待售的招牌，很多店家離開，也有不少店家移到租金較低的位置。

會出現許多空租的狀況，人潮減少當然是主要的原因，但屋主對租金的認知和店家出現歧異也是重要因素。賴巧純指出，以火車站東邊的建國路店面為例，這裡的店面坪數較小，租金也較低，很多屋主都希望租金行情可以維持在5萬元，但對於店家來說租金行情落在4萬元以內才是合理，這樣的認知差距也造成站前商圈的空租現象。

而在高雄火車站正前方、建國路鄰近中山路的大型店面也是空租，這些店面能見度高、租金也高，網路上查詢開出每個月28萬元的租金，但就連大型速食店都撐不下去，遷移到租金較低的位置。

▲中博高架橋預計明年拆除，是站前商圈的第1個利多。（圖／記者陳建宇攝）

也因為站前商圈蕭條，區域內的店面要出售也不容易，但賴巧純指出，現在對於有意願投資該商圈的人來說，說不定是可以逢低買進的時間點。賴巧純表示，首先中博高架橋預計明年將會拆除，高雄車站前後的交通動線將會更順暢，兩側店家沒有了高架橋的阻隔，能見度也更高，可有效吸引商家回流。

▲復興路未來將與北高雄的自由路打通連接，周邊房價預計可有2成漲幅。（圖／記者陳建宇攝）

另外，新的高雄車站2023年將會完工，屆時將有商場、旅館等設施進駐，可望產生如同台北京站一樣的效益，賴巧純表示，現在的站前商圈就是因為動線不佳、沒有辦法留住旅客，有了餐飲、商場進駐，對於留住消費者幫助大，也能帶動周邊商圈重生，預估店面房價可以有1成漲幅。另外預計打通的復興路和自由路一帶，現在都是住宅但未來有變成店面的潛力，房價漲幅將有機會上看2成。