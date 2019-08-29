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高雄站前商圈淪外勞天堂　想翻身？房仲：新站落成有機會

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▲▼ 高雄站前商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄火車站前的商圈愈發蕭條，就算是能見度高的店面也乏人問津。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄鐵路地下化去年通車之後，高雄車站內部呈現不一樣的樣貌，但是站前商圈的人潮還是沒有回來，甚至更多的店家離開站前商圈，招租、待售的廣告比比皆是，甚至只能倚賴外勞作為消費主力。不過房仲業者認為，2~3年後高雄車站新站體完成，站前商圈有機會鹹魚翻生。

▲▼ 高雄站前商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲正在施工中的新高雄車站動線混亂，難以留住旅客消費。（圖／記者陳建宇攝）

過去台鐵高雄車站錢的建國路、中山路一直都是相當熱門的商圈，人潮之多難以想像，包括通勤族、學生把每個店家都擠得水泄不通，各個大品牌都進駐。信義房屋七賢店店長賴巧純表示，一直到10年前高雄車站前的商圈都還是非常熱絡，但隨著捷運、高鐵通車，稀釋了火車站的重要性，人潮就開始流失。

▲▼ 高雄站前商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲過去熱鬧的中山路也有許多店面招租中。（圖／記者陳建宇攝）

加上商圈移轉的效應，愈來愈多民眾移居北高雄，台鐵高雄車站的重要性日益降低，也讓站前商圈開始蕭條，甚至連過去知名的建國路「電腦街」也因為電商崛起而沒落。如今的站前商圈包括中山路和建國路，舉目可見都是招租或待售的招牌，很多店家離開，也有不少店家移到租金較低的位置。

會出現許多空租的狀況，人潮減少當然是主要的原因，但屋主對租金的認知和店家出現歧異也是重要因素。賴巧純指出，以火車站東邊的建國路店面為例，這裡的店面坪數較小，租金也較低，很多屋主都希望租金行情可以維持在5萬元，但對於店家來說租金行情落在4萬元以內才是合理，這樣的認知差距也造成站前商圈的空租現象。

而在高雄火車站正前方、建國路鄰近中山路的大型店面也是空租，這些店面能見度高、租金也高，網路上查詢開出每個月28萬元的租金，但就連大型速食店都撐不下去，遷移到租金較低的位置。

▲▼ 高雄站前商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲中博高架橋預計明年拆除，是站前商圈的第1個利多。（圖／記者陳建宇攝）

也因為站前商圈蕭條，區域內的店面要出售也不容易，但賴巧純指出，現在對於有意願投資該商圈的人來說，說不定是可以逢低買進的時間點。賴巧純表示，首先中博高架橋預計明年將會拆除，高雄車站前後的交通動線將會更順暢，兩側店家沒有了高架橋的阻隔，能見度也更高，可有效吸引商家回流。

▲▼ 高雄站前商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲復興路未來將與北高雄的自由路打通連接，周邊房價預計可有2成漲幅。（圖／記者陳建宇攝）

另外，新的高雄車站2023年將會完工，屆時將有商場、旅館等設施進駐，可望產生如同台北京站一樣的效益，賴巧純表示，現在的站前商圈就是因為動線不佳、沒有辦法留住旅客，有了餐飲、商場進駐，對於留住消費者幫助大，也能帶動周邊商圈重生，預估店面房價可以有1成漲幅。另外預計打通的復興路和自由路一帶，現在都是住宅但未來有變成店面的潛力，房價漲幅將有機會上看2成。

關鍵字：高雄火車站台鐵鐵路地下化商圈空租店面中博高架橋高雄新站房價信義房屋

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