補助最高領5000！房東「一串現實話」　租屋妹秒棄申請：看得到吃不到

▲想要拿租屋補助，房東可能會用漲價反擊！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

下周一（9/2日）租屋補助上路，相信不少租屋族摩拳擦掌，準備衝一波拿好康！不過一名女網友傻眼表示，向房東先告知此事，怎料對方直言要考慮一下，因為下場「費用也要轉嫁到你們身上！」讓原PO無奈悲嘆，根本看得到吃不到。

一名女網友在外租屋，最近得知租屋補助即將開跑，有意申請拿好康，不過基於禮貌、尊重問了一下男房東，「我們可以去申請租屋補助嗎？」殊不知對方回應，「要跟太太商量一下，因為會有多出來的所得稅部分，那還要報稅」，並坦言「那一些費用也要轉嫁到你們身上！」

房東接著解釋自己立場，「只能申請一年補助，可是我每年都要開始報所得稅，我想我會划不來，所以還要再研究看看！」原PO看完訊息後，在臉書《爆怨公社》忍不住感慨，「我真的認為租屋補助是看得到吃不到…就算申請，費用還是會轉嫁到我們身上。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲網友也辛酸回應，明年要有搬房的準備！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

據瞭解，內政部推租屋補助，主要對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，依身分及地區每月最高可領5000元補貼，共有2萬4千戶名額可受惠。

對於原PO的質疑，日前有民眾也抗議，房東會考量課稅問題，無法申請租金補貼，當時內政部解釋，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，如有空餘屋之屋主，可考量將住宅出租給租金補貼的民眾，也能夠安心出租、合法節稅。

文章一貼出後，有專業網友熱心回應，「今年房東所得稅申報租金收入報57%而已，然後一年還有12萬免稅額，房屋稅地價稅都是依照自住稅率沒增加哦，如果房東只有一間出租，除非租金很高，不然應該不會增加稅收」。不過有人點出現實面，「申請之後，就可以開始找房子搬家囉」、「屋主不能拒絕申報租屋補助，但是屋主有權利不租給你」、「除非一開始就讓你入籍+本身有在報稅，不然都拒絕的」。

►生火了！連我媽都用到發光