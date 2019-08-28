買預售屋反悔不想被罰錢　建商透露一招最有效

▲買了預售屋想解約，建商認為拿出誠意都好談。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

簽約買了預售屋但是因故想要解合約，真的會被建商扣很多費用嗎？日前有網友在論壇《Mobile01》上發問，表示自己簽約買了預售屋，也付了10%的自備款，但因家庭及資金因素想要和建商解約，詢問網友該如何處理。對於這種狀況建商表示拿出最大誠意和建商談，也許有機會拿回已付款項。

根據《預售屋買賣定型化契約》規定，若已經簽約但違約者，違約金以總價的15%為限，也就是建商最多收總價的15%，以該網友的狀況，通常建商會就沒收這10%的總價作為違約金。京城建設發言人周敬恆表示，對於預售屋違約每家建商的做法不同，但根據他了解多數會扣至少總價5%，最高則是規定的15%。

不過建商會不會收這麼多也不一定，周敬恆指出，如果房子賣得好，房價持續上疊，建商很樂意把房子取回另外賣給別人，甚至只會收取部分管銷費用；但若房價呈現下跌趨勢，房子不好賣了還要多賣1戶等於吃了悶虧，這時解約可能就不會那麼好講。

不過周敬恆指出，很多時候民眾確實因為特殊因素導致必須解約，這時如果拿出最大誠意和建商溝通，建商也未必就不近人情。網友也提出可以找房仲轉賣，也有機會解決問題。