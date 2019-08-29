賣房失算！屋主從大賺800萬天堂　跌入倒賠逾200萬深淵

▲信義區「信義川普」屋主持有8年，成本上看8百萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

買房時機點很重要，若買在相對低點未來再轉手還有增值空間，但是中間所消耗的折舊率、稅費的支出也不容忽視，表面上看似賺錢，但其實可能沒賺那麼多、甚至還虧本賣！就有屋主在預售屋時購屋，持有8年後，轉手雖然賺570萬元，但是計入稅費、裝潢、貸款利率等成本，不但沒賺錢，還倒賠超過200萬元。

南港區東新街118巷的「納美」社區，今年5月11樓頂樓戶轉手，總價2388萬元，相較2010年預售時購入的1598萬元，9年間轉手賺790萬元；而信義區松隆路的「信義川普」，今年5月的3樓戶成交，總價6670萬元，前一屋主於2011年預售時以6100萬元入手，持有8年後轉手賺570萬元。

▲南港區「納美」。（圖／記者湯興漢攝）

中信房屋行銷企劃部副理江龍名指出，以「納美」為例，持有9年轉手賺790萬元，期間所支付的房屋稅及地價稅，9年約9萬元，裝潢費用則抓100萬元、賣屋服務費約95.5萬元、代書費2萬元、增值稅5萬元、以貸款成數7成、利率1.6%，計算利息共約100萬元，這樣加總起來共311.5萬元。

也就是原「納美」屋主實際上，沒有賺近8百萬，扣掉中間的成本，大約賺近5百萬。但另一位「信義川普」的屋主可沒那麼好運，賣屋雖然表面賺570萬元，但是實際持有成本近8百多萬元，中間減損了2百多萬元。

群義地政士聯合事務所地政士謝正男估算，「信義川普」房屋稅約27.5萬元、地價稅11萬元，裝潢費用抓200萬元、賣屋服務費266萬元、代書費2萬元、增值稅18萬元、以貸款成數7成、利率1.6%，扣除預售期間，持有4.5年利息共約273萬元，因此「信義川普」的總持有成本共797.5萬元。

江龍名提醒，買賣房屋也要留意中間的持有成本，但是畢竟擁有自己的家，比起租屋把錢拿去繳給房東還要好，而且其實租屋也算是另一種生活成本，民眾若是存夠自備款，買房不失為一種儲蓄理財方式，未來老了之後，可以賣房兌現或是以防養老，避免造成子女負擔，建議民眾可以從熟悉的區域，找尋抗跌保值的標的。