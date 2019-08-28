ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

25億地上權土地釋出　房仲竟吃誠實豆沙包「標脫難！」

ETtoday房產雲

▲▼中正區北平東路及紹興北街31巷口。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲中正區北平東路及紹興北街31巷口。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

記者黃靖惠／綜合報導

國產署今年公告第2批地上權標案，總權利金底價25.35億元，其中北市4筆標案分別位於中正區、大安區及北投區，房仲業者分析，以中正區的北平東路，及大安區的光復路2筆標案，因地段佳、基地面積較大，之後脫標機率相對高。

國產署今年公告第2批地上權標案，總計14宗標案分布於北市、高雄、台中、台南、屏東、嘉義，總計共4.66公頃，權利金底價25.35億元，地上權年限70年，預計10月28日開標。

14筆國有地標案在台北市4宗、高雄市4宗、台中市3宗，台南市、屏東縣、嘉義市各1宗。其中，北市4筆分別在大安區台灣大學旁、100多坪第三種住宅地；中正區北平東路及紹興北街31巷口旁、220坪第三種商業區土地；大安區光復南路96巷路口旁、350坪第四種住宅地；北投區新民路上，將近800坪的特定休閒旅館專用地。

信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德表示，近幾年北部地上權住宅銷售情形不如預期，以地上權住宅及商用旅館飯店兩種類型比較，地上權作商用的收益高，也增加投資人投標意願。

他分析，北市4筆標案中，以北平東路及光復南路96巷2筆，地段佳、人潮多，推測得標後可蓋小坪數住宅，脫標機率相對高。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，以光復南路96巷口旁地上權標案，去年11月開標後流標，時隔半年再捲土重來，底標價與上次相比並未調降，推測脫標機率低。

于靜芳表示，今年第2批地上權標案來看，北部4筆標案，從基地面積、位置、地段以及後續收益評估比較下來，加上北市近年地上權招標多流標，以目前市場而言，價格盤整，北市地上權住宅建案相對較難銷售，反而商用不動產、商辦市場效益較吃香，因此推測本次整體地上權開標搶標或全數脫手機率偏低，倒是中南部因為基地面積大，且地段佳，脫手機率較高。

關鍵字：地上權建案標售案國產署

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每房都有溫泉！隱身台中山林的絕美Villa　還有景觀泳池超放鬆

群山壑谷圍繞的星野集團頂級度假村「虹夕諾雅 谷關」，於2019年6月30日選在谷關溫泉落成開幕，50間客房皆附有半露天溫泉風呂，且有源自日本傳統的露天溫泉裸湯，建築設計是星野御用的東利惠建築師擔綱、料理長藤井主廚則來自虹夕諾雅輕井澤，此次趁著閨蜜娜魯生日，安排三天兩夜的溫泉小旅行

2小時前

每一口都是料！台南古早味綜合仙草奶凍　還有杏仁漿奶酪

前陣子到台南玩，我們到「南科考古館」拍完杏鮑菇人偶後，就順道到這間位在台南佳里的「佛都愛玉佳里旗艦店」～之前我們在台南國華街、彰化三民路吃過，第一次來「佛都愛玉佳里旗艦店」才發現果然是旗艦店啊！整間店從外觀看就好復古，搭配上可愛的卡通大佛 logo，讓人走過路過很難不多看它一眼！

4小時前

噎到怎麼辦！醫曝「哈姆立克法」使用時機　這狀況快打119

「咳、咳、咳」發現有人噎到了，該怎麼辦才好？噎到就要趕快用哈姆立克法急救嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，哈姆立克法僅限於患者意識清楚、但呼吸道完全阻塞時使用；若噎到嗆咳時，可鼓勵患者用力咳出異物；若患者噎到後就出現意識不清的狀況，應儘速撥打119求救。

5小時前

海鮮丼快滿出來！隱身百年市場的日式料理　還有多種壽司

有沒有跟我一樣，喜歡吃日本料理的朋友啊？炎熱的天氣，難免沒胃口，就想吃點比較不油膩的食物，加上我很喜歡吃海鮮，點上一碗豐富的海鮮丼飯，滿滿食材超幸福！

7小時前

加麵不用錢！台中平價客製化拉麵店　還有獨家超萌貓爪蛋

山本屋日式拉麵在台中文文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區）對面，山本屋拉麵除了可以免費加麵外，麵條軟硬、湯頭濃度都可以客製化調整，店內更是有兩隻店貓坐鎮，牆壁上照片和裝飾小物以貓咪為主題，喜歡貓咪的人，位在台中南區後火車站的山本屋日式拉麵，可以列入口袋名單中。

9小時前

桶仔雞香脆肉嫩！台北隱藏版懷舊小吃店　還有金沙軟絲

傍晚是一天最奇妙的時刻，那時的天空，也許能同時看見太陽與月亮，那時的街道，被夕陽西曬成金黃色的大道，像是擁有魔法一般，也許在下個轉角就走進另一條平行時空，或是路過亮起燈籠的門口，才發現裏頭是小時候熟悉的柑仔店，有著奶奶的味道。

8/27 17:00

口感軟Q入味！嘉義排隊古早味烤玉米　加獨家醬料香氣爆棚

在FB被愛吃鬼芸芸燒了200次的「六哥古早味烤玉米」一直是口袋名單，年初到嘉義三天兩夜旅遊的時候，胖總曾經外帶回飯店給我們吃，那次吃了覺得好吃，但是不到「驚艷」。這次趁著再訪嘉義，當天從奮起湖回來之後就直奔水上，為的就是要吃現烤熱騰騰的「六哥古早味烤玉米」。

8/27 15:00

不賣火鍋料！新竹文青風火鍋屋　湯頭天然、還有精緻肉片塔

新竹特色火鍋餐廳推薦湯作鍋物，湯作鍋物位於熱鬧的巨城百貨旁，文青質感的裝潢設計，讓人入館就很放鬆，湯作鍋物招牌主打每日的鮮熬湯底，嚴選食材，供應高品質蔬食、肉片及海鮮，湯作鍋物不賣火鍋料，就連醬料都自己作。目前推出超值陸上走雙人饗宴套餐，讓饕客來訪，豐富精緻肉品一次滿足，同時品嚐湯頭的鮮及食材的甜呀。

8/27 12:00

麵線滑溜、加辣更過癮！台北人氣麵線羹　吃得到滿滿3種料

這家位於捷運民權西路站與雙連站之間天祥路裡的『麵線傳奇』，就算是炎熱的夏天，依然也有絡繹不絕的饕客上門用餐！本身據說與晴光市場的「晴懷麵線」齊名，但我個人覺得它比較像是「黃金麵線」與「樂業麵線」的三寶麵線屬性！也因為自己是麵線控，所以這類的小吃讓我在颱風甫離開的高溫下，依然耐著酷熱排隊等著用餐。

8/27 10:00

木盆沙拉比臉還大！華山市場高CP值早午餐　還有濃郁奶茶

現今物價高漲，想找兩百元有找的早午餐美食，萍子推薦丘比手作土司早午餐Cube Brunch，隱身華山市場2樓，阜杭豆漿同樓層，開放式座位，採自助式點餐，先付費後等叫號取餐，丘比早餐是現點現做，只要付費200元就可吃到沙拉、烤馬鈴薯、熱壓的帕尼尼、紅茶等。

8/26 17:00

共生取代蝸居 租屋市場大革命｜20190415雲端最有錢 ep20｜包租 房產 ｜王維綱 徐佳馨 蘇明俊

讀者迴響

熱門新聞

半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔」變..

「鄰居熱水器排氣管對準我家」屋..

好市多賣房　師傅：真的裝過冷氣

公務員退休「接手早餐店」賺15..

妻存400萬…夫卻欠千萬！網驚..

地板發熱到30度！他得知驚嚇真..

他下訂1200戶大型社區！網：..

北投老透天2.85億天價賣出　..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

客人買冰箱…婆媽竄出：真好命啦

ETtoday房產雲

最新新聞more

才開6年！「石二鍋」閃撤土城中..

25億地上權土地釋出　房仲竟吃..

地板發熱到30度！他得知驚嚇真..

補助最高領5000！房東「一串..

阿翔搬進6000萬豪宅！還買1..

買預售屋反悔不想被罰錢　建商透..

高雄漢神對面地上權案招標　業者..

惡鄰車越位「霸占門口」…她氣炸

大咖買家陸續出手　200萬俱樂..

小預算享豪宅人生便利不打折

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366