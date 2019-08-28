25億地上權土地釋出　房仲竟吃誠實豆沙包「標脫難！」

▲中正區北平東路及紹興北街31巷口。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

國產署今年公告第2批地上權標案，總權利金底價25.35億元，其中北市4筆標案分別位於中正區、大安區及北投區，房仲業者分析，以中正區的北平東路，及大安區的光復路2筆標案，因地段佳、基地面積較大，之後脫標機率相對高。

國產署今年公告第2批地上權標案，總計14宗標案分布於北市、高雄、台中、台南、屏東、嘉義，總計共4.66公頃，權利金底價25.35億元，地上權年限70年，預計10月28日開標。

14筆國有地標案在台北市4宗、高雄市4宗、台中市3宗，台南市、屏東縣、嘉義市各1宗。其中，北市4筆分別在大安區台灣大學旁、100多坪第三種住宅地；中正區北平東路及紹興北街31巷口旁、220坪第三種商業區土地；大安區光復南路96巷路口旁、350坪第四種住宅地；北投區新民路上，將近800坪的特定休閒旅館專用地。

信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德表示，近幾年北部地上權住宅銷售情形不如預期，以地上權住宅及商用旅館飯店兩種類型比較，地上權作商用的收益高，也增加投資人投標意願。

他分析，北市4筆標案中，以北平東路及光復南路96巷2筆，地段佳、人潮多，推測得標後可蓋小坪數住宅，脫標機率相對高。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，以光復南路96巷口旁地上權標案，去年11月開標後流標，時隔半年再捲土重來，底標價與上次相比並未調降，推測脫標機率低。

于靜芳表示，今年第2批地上權標案來看，北部4筆標案，從基地面積、位置、地段以及後續收益評估比較下來，加上北市近年地上權招標多流標，以目前市場而言，價格盤整，北市地上權住宅建案相對較難銷售，反而商用不動產、商辦市場效益較吃香，因此推測本次整體地上權開標搶標或全數脫手機率偏低，倒是中南部因為基地面積大，且地段佳，脫手機率較高。