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屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

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▲▼租屋注意事項。（圖／記者陳建宇攝）

▲民眾租屋前一定要到現場看屋，才能真正了解屋況。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

開學季又到了，許多學生或民眾租房子都會上租屋網站尋找適合的物件，但是很多人到了現場之後才發現實況與網站上的照片或敘述「差很大」。房仲專家建議一定要到現場看屋確認房子符合需求，並詳細將雙方議定的事項記載在合約中，才能保障租屋不吃虧。

民眾租屋時常會遇到「照片與實物不符」的情況，網站上的照片彩光要多好有多好，空間要多大有多大，但是到了現場一看才發現是「照騙」，根本是利用專業攝影器材以及照片後製來吸引民眾租屋。

▲▼租屋注意事項。（圖／翻攝591租屋網）

▲租屋網站上的照片和敘述僅供參考，房仲建議還是要到現場看屋。（圖／翻攝591租屋網）

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，租屋前最重要的就是到現場看屋，實際了解房子的狀況以及周邊環境，甚至左右鄰居等，因為這些都會影響居住的品質。沒到現場看屋就貿然承租，如果房子有採光不佳、空氣不流通等等的狀況，想退租恐怕還會被扣押金。

徐佳馨指出，租屋絕對要注意的事情不少，扣除可見的屋況必須符合需求，另外就是合約。合約除了符合內政部現行租賃規範外，附帶家具與現況、修繕責任、雙方約定共同事項都必須登載其中，一式兩份，日後遇到糾紛才能保障彼此權益。

關鍵字：租屋照片租屋網站看屋合約住商不動產

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