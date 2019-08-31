北市3區買《寄生上流》陽光屋最多　最低市價打4折入手

▲韓國電影《寄生上流》主角們一家人住在半地下室內。（圖／imdb）



記者黃靖惠／綜合報導

韓國電影《寄生上流》上映後，影片中半地下室住宅的「陽光屋」，也受到關注。根據《屋比房屋比價平台》統計，台北市7成待租售量分布士林、內湖、文山3區，房價較同路段便宜3成，其中士林區陽光屋與區域價差最大，單坪開價32.8萬元，與行政區域79.2萬元相比，約打4折。

《寄生上流》電影中，男女主角與父母住半地下室房屋，雖有對外連接窗戶，但一半房屋主結構都在地下，這也就是台灣俗稱的「陽光屋」。根據《屋比房屋比價平台》統計，北市網路待售陽光屋量，截至今年8月中旬，7成分布文山、士林、內湖3區。

其中文山區多位在興隆路二段、福興路、和興路等路段；士林區分布在士東路、德行東路、忠誠路一段；內湖區則是在大湖山莊街、新明路、陽光街。平均「陽光屋」房價，約較一般住宅便宜3成。

經統計，北市陽光屋開價比起一般住宅打了67折，再探究各行政區域價差，文山區陽光屋單價41.1萬元，與行政區域53萬元相比下，每坪少掉12萬元，打了78折。

▲韓國電影《寄生上流》。（圖／翻攝自Naver Movie）



另外內湖區陽光屋單價43.3萬元，與行政區63.7萬元價，每坪少掉20萬元，形同打了68折；士林區陽光屋最大甚至不到一般住宅一半，陽光屋每坪32.8萬元，與行政區域79.2萬元相比，每坪少掉46.4萬元，打了4折。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾若購屋資金有限，可能會願意挑選低於區域行情房價的陽光屋物件，但要注意室內通風及採光問題，否則室內容易有潮濕、悶熱問題。

▼北市陽光屋與行政區域房價差距。（圖／屋比房屋比價平台提供）



屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，「陽光屋」多數集中在坡地多、或高低落差大街道旁，雖運用建築手法改善採光、通風等問題，但比起一般住宅相比仍有潮濕問題，因而房價會較同路段便宜3成左右。

陳傑鳴也提醒，「陽光屋」畢竟與一般住宅條件有差，購屋貸款時只能貸到5~6成，假設產品位在郊區最多貸不到5成，部分銀行甚至不願放款，所以自住買方在購買前需審慎，避免後續換屋面臨不易脫手的困境。