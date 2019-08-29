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「薪水高、房價親民」他激推住新竹完勝北市　網狠打臉：物價貴翻天

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▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲新竹房價相較北市親民一些！（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

由於高鐵來往迅速，串起北高一日生活圈，不少民眾會通車上班，其中新竹科學園區的就占不少！一名網友認為，新竹薪資在台灣是名列前茅，新建案房價也比起台北親民，物價也便宜，3項優點看似完勝，怎料有其他網友跳出來打臉，直呼「物價絕對不輸台北！」

一名網友在PTT「home-sale」板上直呼，新竹科學園區因擁有大批科技人才，「薪水全台前三高」，然而新竹的房價卻相較便宜，「新房一坪才25萬上下，遠一點還不到20萬」，以同等價位來說，「在台北幾乎只有萬里、汐止、金山、基隆等級！」

除了房價比較親民，原PO認為，「新竹物價又比台北低很多」，倘若未來建商聯合起漲，「應該沒啥問題，有人也覺得新竹房屋太便宜嗎？」

►生火了！連我媽都用到發光

▲「薪水高、房價親民」他激推住新竹完勝台北　網狠打臉：物價嚇死人（圖／翻攝PTT）

▲網友直呼，新竹物價不輸台北！（圖／翻攝PTT）

文章一貼出後，掀起大批網友持不同觀點回應，「淡水新市鎮不是一堆一字頭，比新竹便宜啊」、「物價高房價也高啊，又不是全新竹人都在竹科工作」、「外圍滿滿的田，漲起來又開一片重劃區」、「物價高，房價低就好了啊，房子是生活中的最大支出」、「問題是新竹居住環境有夠爛」。

有網友也跳出來，分享真實經驗「我台北人在新竹工作，認真回，就房價來說新竹真的算便宜，但物價我覺得比台北還高 、飲食也貴，卻又沒台北的好吃」、「個人感覺物價，竹北>台北>新竹市」。

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關鍵字：房價物價新竹北市薪水新竹科學園區

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