建商撿到槍開高價　大安區早買1年每坪省近20萬

▲看準今年買氣復甦，建商撿到槍拉高開價，據《住展》雜誌彙整市調資料顯示，北市今年及去年開價變化，呈現「6區漲、1區持平、5區跌」。（圖／ETtoday資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

看準今年買氣復甦，建商撿到槍拉高開價，據《住展》雜誌彙整市調資料顯示，北市今年及去年開價變化，呈現「6區漲、1區持平、5區跌」，當中漲幅最兇猛是大安區，單價142.7萬元漲至161.7萬元，漲幅達13％，為全市開價最高的地方，且與開價最低文山區單價70.8萬元，相差超過一倍以上。

《住展》雜誌統計，北市12個行政區域建案開價，今年對比去年上漲有大安區、萬華區、士林區、內湖區、南港區、文山區，另外持平的是北投區；開價下跌則有中正區、大同區、中山區、松山區、信義區，換句話說，全市建案開價呈現「6區漲、1區持平、5區跌」。

其中大安區建案開價漲幅最兇猛，去年7月開價每坪142.7萬元，今年卻大漲161.7萬元，漲幅達到13％，反觀開價最低的文山區，開價每坪70.8萬。最高與最低行政區，兩者價差超過一倍以上，相當的驚人。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年來房市買氣持續復甦，讓建商撿到槍，頻頻高開價測試市場反應，現在北市建案開高價的狀況已十分普遍，不過在實務開價與成交價二者之間，仍有不小的連動性，假如開價上揚，建商底價也會跟著調漲。不過，現階段開價漲幅高於成交價漲幅，代表買方還是可以勇敢議價，不必被高高在上的開價給嚇跑。