禁騎重機上班！公司嗆「住戶會眼紅」...小小管理員　鮮肉弟怒：我存錢買的

▲原PO不解，明明自己存錢買車，為何不能騎？（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

職業不分貴賤！一名男網友抱怨，平常騎重機上班，殊不知被公司主管下令「不准騎」，原因是怕住戶忌妒，加上職稱只是一位小小管理員，「不能騎太好的車！」荒唐的理由，掀起大批網友幫嗆「是去工作又不是去當奴隸，管太寬了吧！」

這名男網友擔任大樓管理員，今（29）日在臉書《爆怨公社》火爆氣訴，公司突然打來，「叫我不能騎重機上班」，他一聽原因超荒謬，竟是「住戶會眼紅，等等的，啥小有的沒的！」

原PO傻眼回嗆，「我騎自己的車，是礙到那個住戶啊？！」公司卻理直氣壯解釋，「因為你是管理員，不能騎太好的車」，此話一出，更令原PO理智線斷掉直呼，難道身份是小小警衛，「就要被當看門狗唷？」

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▲網友罵翻，住戶心胸太狹隘！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO認為，職業不分貴賤，況且不偷不搶，重機是自己一點一滴存錢買下的，「我為什麼不能騎！」文章一貼出後，掀起大批網友力挺，「又沒花到住戶的錢，是住海邊？」、「是去工作又不是去當奴隸，管太寬了吧！」、「恐龍公司，跟他說我家就只買的起重機，不然你派車來載我啊」、「改坐計程車上班，報公帳？」、「長太帥、太美也不要上街的意思嗎」、「就是自卑阿，看不得管理員騎的比他好的車，住戶自以為是老闆，看不慣員工開好車的道理」、「你就說好啊，但是我只有這台車，請公司買台公務車來騎」、「哇靠是R1欸 ！ 羨慕（r15的小小輩路過」。

無獨有偶，不少網友也曾碰過類似惱人經驗，「哈哈，跟我曾經遇過的一樣，我做油漆的，然後開賓士去上班」、「我開的車比公司主管好也一樣被約談，這世界什麼人都有」、「住家附近管理員也是騎重機，只不過後來就真的就沒做」、「剛退伍待的第一家公司，也被單位主管講過盡量不要開車上班，說總欸看到你開的車會不開心」。

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