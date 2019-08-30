ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

獨／貼補家用？大S開2.76億元　求售婚前自購豪宅「冠德遠見」

ETtoday房產雲

▲▼大Ｓ出售冠德遠見。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲大Ｓ出售婚前所購入的「冠德遠見」自用戶。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者詹宜軒／台北報導

擁有3間信義區豪宅的富婆大S，竟也開始賣房求生？根據房屋出售平台的刊登資訊，近期出現一筆「冠德遠見」19樓的求售戶，總面積約176坪、開價2.76億元，據查，該戶即為大S所有。據了解，大S目前與夫婿汪小菲及一雙子女，居住於「台北信義」頂樓戶，「冠德遠見」則是婚前所購置。對照開價與市價，房仲業者認為「高於市場行情」，而該戶銷售期據傳也不算短，足見大S拋售該戶，應是試探市場水溫的意味，大過於「貼補家用」。

▲▼台北信義。（圖／翻攝自google map）

▲大Ｓ一家目前居住於「台北信義」。（圖／翻攝自google map）

根據《591房屋交易網》的刊登資訊，位於信義區信義路五段、屋齡超過10年的「冠德遠見」社區，目前總價億元以上的待售戶，不計重複刊登，約有10戶左右。其中，19樓待售戶，開價2.76億元，據查，屋主即為大S，大S於2011年購入19樓共2戶，打通後共計室內面積約176坪，車位共計2個、共計約26坪。

從房仲刊登的物件現況來看，全室鋪上深色木地板，米色系牆面與淺棕色沙發、木製家具互相呼應，開放式廚房正對餐廳的8人長桌，加上客廳的大面紅酒收藏櫃，顯見大S一家對於品味的堅持。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，坐落信義計畫區、鄰近捷運象山站的「冠德遠見」，樓高27層，屋齡11年，身處豪宅聚集區塊，鄰近包括「琢白」、「寶徠花園廣場」、「台北信義」、「文心信義」等知名豪宅。而該社區平均成交單價約在150萬元左右，高樓層則可由160萬元起跳，低樓層則在130~150萬元間，近年交易若非親友關係，都多在行情價內，抗跌性佳。

陳炳辰補充：「大S待售戶，以開價2.76億、拆算車位後，單價在178萬元左右 ，是社區最高價。以目前市道來看，開價偏高。」

而大S在信義計畫區，陸續入手包括「國家藝術館」、「冠德遠見」、「台北信義」，投資房產有術。據了解，「冠德遠見」求售已有段時間，大S對於價格也有相當堅持，顯見並非因需「貼補家用」而急售。

▼「冠德遠見」外觀。（圖／翻攝自網路）

▲▼位於台北市信義區信義路豪宅「冠德遠見」。（圖／翻攝自網路）

關鍵字：大Ｓ冠德遠見台北信義國家藝術館

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

飄香30年！高雄吃得到來自台東的麵線糊　料多、還有黑白切

台東老客人還會專程跑來高雄，吃上一碗記憶中的麵線糊，才滿意的離開，對她們一家人來說，麵線糊串起了人與人之間的熟悉，這是在經營生意當中，除了金錢外的另一種精神收穫，好吃的麵線糊，推薦大家來品嘗一番。

15小時前

夏天才有賣！花蓮60年甘蔗冰老店　必加超綿密紅豆、芋泥

位於花蓮壽豐火車站前的『豐春冰菓店』，是在地經營六十年以上的老店，而且也是旅人們經過壽豐必吃的甘蔗冰，而且這裡還有冬天公休，僅有夏天才有販售，想吃還得挑對季節才吃得到～特別的是在店裡還能見到傳統的製冰機器，紅豆、綠豆也是使用柴燒有股特殊的香氣，吃過真的會回味再三。

17小時前

湯頭濃郁、肉質軟嫩！台北必吃生牛肉河粉　還有生菜春捲

越南生牛肉河粉，一直都是我很愛的平價美食，台北也吃過不少間，這家南京三民站、小巨蛋附近的《越南河內河粉》，空降目前心中第一名，連生菜春捲都好好吃。《越南河內河粉》菜單上餐點選擇相當多元，價格多落在100元左右，佐餐的九層塔、檸檬給得毫不吝嗇，整體來說我給五顆星推薦！

20小時前

魚皮Q彈、軟綿入味！高雄現做鰻魚飯　味噌湯還能無限喝

鰻魚日記 民權店位在文化中心附近，還有一間河堤店也吃得到現做鰻魚料理，這家是嚴選自家養殖的鰻魚烹調，將傳承自日本的蒲燒技術搭配炭燒工法，加上特別調製的醬汁提升風味，可以品嚐到濃郁香醇的蒲燒鰻魚及白燒鰻魚兩種口感。經典必吃的蒲燒滋味鹹甜涮嘴，鰻魚肉質軟嫩細膩，

22小時前

每房都有溫泉！隱身台中山林的絕美Villa　還有景觀泳池超放鬆

群山壑谷圍繞的星野集團頂級度假村「虹夕諾雅 谷關」，於2019年6月30日選在谷關溫泉落成開幕，50間客房皆附有半露天溫泉風呂，且有源自日本傳統的露天溫泉裸湯，建築設計是星野御用的東利惠建築師擔綱、料理長藤井主廚則來自虹夕諾雅輕井澤，此次趁著閨蜜娜魯生日，安排三天兩夜的溫泉小旅行

8/28 17:00

每一口都是料！台南古早味綜合仙草奶凍　還有杏仁漿奶酪

前陣子到台南玩，我們到「南科考古館」拍完杏鮑菇人偶後，就順道到這間位在台南佳里的「佛都愛玉佳里旗艦店」～之前我們在台南國華街、彰化三民路吃過，第一次來「佛都愛玉佳里旗艦店」才發現果然是旗艦店啊！整間店從外觀看就好復古，搭配上可愛的卡通大佛 logo，讓人走過路過很難不多看它一眼！

8/28 15:00

噎到怎麼辦！醫曝「哈姆立克法」使用時機　這狀況快打119

「咳、咳、咳」發現有人噎到了，該怎麼辦才好？噎到就要趕快用哈姆立克法急救嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，哈姆立克法僅限於患者意識清楚、但呼吸道完全阻塞時使用；若噎到嗆咳時，可鼓勵患者用力咳出異物；若患者噎到後就出現意識不清的狀況，應儘速撥打119求救。

8/28 14:29

海鮮丼快滿出來！隱身百年市場的日式料理　還有多種壽司

有沒有跟我一樣，喜歡吃日本料理的朋友啊？炎熱的天氣，難免沒胃口，就想吃點比較不油膩的食物，加上我很喜歡吃海鮮，點上一碗豐富的海鮮丼飯，滿滿食材超幸福！

8/28 12:00

加麵不用錢！台中平價客製化拉麵店　還有獨家超萌貓爪蛋

山本屋日式拉麵在台中文文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區）對面，山本屋拉麵除了可以免費加麵外，麵條軟硬、湯頭濃度都可以客製化調整，店內更是有兩隻店貓坐鎮，牆壁上照片和裝飾小物以貓咪為主題，喜歡貓咪的人，位在台中南區後火車站的山本屋日式拉麵，可以列入口袋名單中。

8/28 10:00

桶仔雞香脆肉嫩！台北隱藏版懷舊小吃店　還有金沙軟絲

傍晚是一天最奇妙的時刻，那時的天空，也許能同時看見太陽與月亮，那時的街道，被夕陽西曬成金黃色的大道，像是擁有魔法一般，也許在下個轉角就走進另一條平行時空，或是路過亮起燈籠的門口，才發現裏頭是小時候熟悉的柑仔店，有著奶奶的味道。

8/27 17:00

我不要當屋奴! 年輕買房到底好不好?!｜20190327雲端最有錢 ep15｜買房 房價｜Sway 許皓宜

讀者迴響

熱門新聞

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

獨／貼補家用？大S開2.76億..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔」變..

「鄰居熱水器排氣管對準我家」屋..

公務員退休「接手早餐店」賺15..

好市多賣房　師傅：真的裝過冷氣

民宿洗手台「變一地殘骸」客神速..

ETtoday房產雲

最新新聞more

獨／貼補家用？大S開2.76億..

大安區都更新房　單價免百萬入手

便利商店兼洗衣！亞灣區300公..

凶宅房仲挑戰快問快答　直言「你..

房仲告消費者判決結果大逆轉

永慶房屋旗下好房網　刊登不實報..

民宿洗手台「變一地殘骸」客神速..

她繳百萬房貸！媽偏心…房獨給弟

賣房失算！屋主從大賺800萬天..

台中3字頭重劃區嚇跑首購客　這..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366