獨／貼補家用？大S開2.76億元　求售婚前自購豪宅「冠德遠見」

▲大Ｓ出售婚前所購入的「冠德遠見」自用戶。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者詹宜軒／台北報導

擁有3間信義區豪宅的富婆大S，竟也開始賣房求生？根據房屋出售平台的刊登資訊，近期出現一筆「冠德遠見」19樓的求售戶，總面積約176坪、開價2.76億元，據查，該戶即為大S所有。據了解，大S目前與夫婿汪小菲及一雙子女，居住於「台北信義」頂樓戶，「冠德遠見」則是婚前所購置。對照開價與市價，房仲業者認為「高於市場行情」，而該戶銷售期據傳也不算短，足見大S拋售該戶，應是試探市場水溫的意味，大過於「貼補家用」。

▲大Ｓ一家目前居住於「台北信義」。（圖／翻攝自google map）

根據《591房屋交易網》的刊登資訊，位於信義區信義路五段、屋齡超過10年的「冠德遠見」社區，目前總價億元以上的待售戶，不計重複刊登，約有10戶左右。其中，19樓待售戶，開價2.76億元，據查，屋主即為大S，大S於2011年購入19樓共2戶，打通後共計室內面積約176坪，車位共計2個、共計約26坪。

從房仲刊登的物件現況來看，全室鋪上深色木地板，米色系牆面與淺棕色沙發、木製家具互相呼應，開放式廚房正對餐廳的8人長桌，加上客廳的大面紅酒收藏櫃，顯見大S一家對於品味的堅持。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，坐落信義計畫區、鄰近捷運象山站的「冠德遠見」，樓高27層，屋齡11年，身處豪宅聚集區塊，鄰近包括「琢白」、「寶徠花園廣場」、「台北信義」、「文心信義」等知名豪宅。而該社區平均成交單價約在150萬元左右，高樓層則可由160萬元起跳，低樓層則在130~150萬元間，近年交易若非親友關係，都多在行情價內，抗跌性佳。

陳炳辰補充：「大S待售戶，以開價2.76億、拆算車位後，單價在178萬元左右 ，是社區最高價。以目前市道來看，開價偏高。」

而大S在信義計畫區，陸續入手包括「國家藝術館」、「冠德遠見」、「台北信義」，投資房產有術。據了解，「冠德遠見」求售已有段時間，大S對於價格也有相當堅持，顯見並非因需「貼補家用」而急售。

▼「冠德遠見」外觀。（圖／翻攝自網路）