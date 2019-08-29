校園第一排＋建築安全履歷加持　高雄河堤社區這案半年賣5成

▲京城建設新案「閱河堤」目前已銷售5成。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的河堤社區因為發展成熟，社區營造和規劃完善，一直都是高雄指名度很高的社區，同時因為可用建地少，因此新案推出都大受歡迎。京城建設的新案「閱河堤」3月底進場迄今已銷售5成，該案是高雄第1棟採用戴雲發Alfa Safe耐震系統工法的建案，同時也是高雄厝綠建築，每坪28萬元起。

▲「閱河堤」正對河堤國小，擁有大棟距。（圖／記者陳建宇攝）

河堤社區在高雄的知名度相當高，信義房屋河堤店店長周清源表示，河堤社區是高雄首個以造鎮規劃的社區，因此生活機能豐富也集中，周邊有大樂購物中心、河堤公園，外食可到明誠路或裕誠路。

▲河堤社區在高雄是指名度非常高的住宅區段。（圖／記者陳建宇攝）

周清源指出，河堤社區共有43棟大樓，但特別的是河堤社區成立了社區發展協會，每年固定舉辦跳蚤市場、公園音樂會等活動，整體社區營造良好，不會有不同社區住戶彼此漠不關心的狀況。此外，因為河堤社區的住宅多是3~4房產品，大部分都是自住的家庭，因此住戶的水準較一致。

▲「閱河堤」是高雄第1個採用戴雲發Alfa Safe耐震系統工法的建案。（圖／記者陳建宇攝）

京城建設的新案「閱河堤」規劃42~66坪的3~4房，開價每坪28~32萬元，總價最低1380萬元起。全案僅51戶，基地正對河堤國小，戶戶規劃為高雄厝綠建築，有3米深陽台。社區規劃全平面車位，戶戶都能購買平面車位。京城建設發言人周敬恆表示，該案是高雄第1個採用戴雲發Alfa Safe耐震系統工法的建案，同時購屋的客戶會得到1本該案的建築安全履歷，有助於維持房價。

▲該案使用的建材配備佳，包括日本進口的三口爐。（圖／記者陳建宇攝）

「閱河堤」的建材配備也頗為高檔，廚房檯面採用西班牙進口的賽麗石，配備升降型烘碗機，以及日本進口林內三口爐，還附有小型火烤爐。衛浴同樣也是符合高雄厝規範，以截水溝取代門檻，並配備蛋型浴缸。