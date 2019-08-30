自用買盤持續出手　首購客最不怕鬼！民俗月交易年增8%

▲各家房仲業者統計，今年8月全台成交量普遍都比7月減少。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

受到傳統鬼月與選舉發酵影響，今年8月中古屋買氣呈現疲弱現象，根據各家房仲統計，全台成交量普遍都較7月下滑，但是較去年同期成長1成左右。專家認為，今年普遍房市買氣優於去年，主要是因首購買盤需求明確，較不受到外在情勢變化干擾。

信義房屋今年8月門市成交狀況，受到部分地區連續大雨影響，加上民俗月與暑假傳統淡季，房市交易量較7月減少7%，但是因為首購買氣穩定，今年買氣優於去年，年增幅有8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，到了第3季房市就步入傳統淡季，包括可能受到颱風、民俗月、客戶或從業人員利用暑假帶家人出國等，通常交易量都會出現明顯萎縮，不過今年淡季的交易量衰退幅度並不顯著，反應市場仍有穩定的自用買盤回流，若價格接近實價，產品又屬於市場主流的標準品，就能夠加快銷售速度。

而中信房屋統計8月內部交易狀況，台南市月增幅10%最多，而桃園跌幅最大，達11.6%。年增率部分，這2個都市呈現反差，桃園市較去年同期增加21.6%，而台南市減少11.1%，全台則年增10.2%。

觀察成交量年增率表現，全台今年8月較去年同期維持10.2%的正成長，延續今年以來的成長態勢，但比起上個月的年增率仍有些微滑落。中信房屋總經理張世宗表示，新北市環狀捷運將於年底通車，而台中、高雄受惠於台商資金回流，帶動不動產成交量增加，不過隨著總統選舉將近，買盤將仍以基本自住、換屋需求為主，市場後續年增表現能否延續成長態勢，值得持續觀察。

住商機構8月份交易量，受到選舉發酵與民俗月影響，全台交易量較7月修正14.8%，但較去年同期增加17.1%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，相較於上月，8月買氣趨緩，除與價格拉鋸有關外，民俗月、與選舉造成觀望也是主要因素，不過在此情境下，資金轉進低價區與高價特殊商品的趨勢不變，自用客戶也逐漸到位，顯見資金仍在尋求相對安全的避險標的。