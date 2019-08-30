ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

自用買盤持續出手　首購客最不怕鬼！民俗月交易年增8%

ETtoday房產雲

▲▼房仲,看屋,介紹,物件,店頭,夫妻看屋,情侶,中信房屋,新莊,帶看。（圖／記者張菱育攝）

▲各家房仲業者統計，今年8月全台成交量普遍都比7月減少。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

受到傳統鬼月與選舉發酵影響，今年8月中古屋買氣呈現疲弱現象，根據各家房仲統計，全台成交量普遍都較7月下滑，但是較去年同期成長1成左右。專家認為，今年普遍房市買氣優於去年，主要是因首購買盤需求明確，較不受到外在情勢變化干擾。

信義房屋今年8月門市成交狀況，受到部分地區連續大雨影響，加上民俗月與暑假傳統淡季，房市交易量較7月減少7%，但是因為首購買氣穩定，今年買氣優於去年，年增幅有8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，到了第3季房市就步入傳統淡季，包括可能受到颱風、民俗月、客戶或從業人員利用暑假帶家人出國等，通常交易量都會出現明顯萎縮，不過今年淡季的交易量衰退幅度並不顯著，反應市場仍有穩定的自用買盤回流，若價格接近實價，產品又屬於市場主流的標準品，就能夠加快銷售速度。

而中信房屋統計8月內部交易狀況，台南市月增幅10%最多，而桃園跌幅最大，達11.6%。年增率部分，這2個都市呈現反差，桃園市較去年同期增加21.6%，而台南市減少11.1%，全台則年增10.2%。

觀察成交量年增率表現，全台今年8月較去年同期維持10.2%的正成長，延續今年以來的成長態勢，但比起上個月的年增率仍有些微滑落。中信房屋總經理張世宗表示，新北市環狀捷運將於年底通車，而台中、高雄受惠於台商資金回流，帶動不動產成交量增加，不過隨著總統選舉將近，買盤將仍以基本自住、換屋需求為主，市場後續年增表現能否延續成長態勢，值得持續觀察。

住商機構8月份交易量，受到選舉發酵與民俗月影響，全台交易量較7月修正14.8%，但較去年同期增加17.1%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，相較於上月，8月買氣趨緩，除與價格拉鋸有關外，民俗月、與選舉造成觀望也是主要因素，不過在此情境下，資金轉進低價區與高價特殊商品的趨勢不變，自用客戶也逐漸到位，顯見資金仍在尋求相對安全的避險標的。

▲▼信義房屋2019年8月中古屋交易狀況,價量,內部,成交。（圖／信義房屋提供）

▲▼中信房屋2019年8月內部成交量變化。（圖／記者張菱育攝）

關鍵字：鬼月價量中古屋交易量成交房仲中信房屋住商機構信義房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

加爆漿蛋超邪惡！台南人氣無名米糕　還有綜合湯只要30元

有美食之都的台南，小吃美食真的好多呀！這家隱藏在中山路巷子裡的「無名米糕」平日中午來用餐，人潮也不少耶！幾乎是客滿狀態，我們還等候了一下，平價美食的魅力真的很誘人～

1小時前

飄香30年！高雄吃得到來自台東的麵線糊　料多、還有黑白切

台東老客人還會專程跑來高雄，吃上一碗記憶中的麵線糊，才滿意的離開，對她們一家人來說，麵線糊串起了人與人之間的熟悉，這是在經營生意當中，除了金錢外的另一種精神收穫，好吃的麵線糊，推薦大家來品嘗一番。

18小時前

夏天才有賣！花蓮60年甘蔗冰老店　必加超綿密紅豆、芋泥

位於花蓮壽豐火車站前的『豐春冰菓店』，是在地經營六十年以上的老店，而且也是旅人們經過壽豐必吃的甘蔗冰，而且這裡還有冬天公休，僅有夏天才有販售，想吃還得挑對季節才吃得到～特別的是在店裡還能見到傳統的製冰機器，紅豆、綠豆也是使用柴燒有股特殊的香氣，吃過真的會回味再三。

20小時前

湯頭濃郁、肉質軟嫩！台北必吃生牛肉河粉　還有生菜春捲

越南生牛肉河粉，一直都是我很愛的平價美食，台北也吃過不少間，這家南京三民站、小巨蛋附近的《越南河內河粉》，空降目前心中第一名，連生菜春捲都好好吃。《越南河內河粉》菜單上餐點選擇相當多元，價格多落在100元左右，佐餐的九層塔、檸檬給得毫不吝嗇，整體來說我給五顆星推薦！

23小時前

魚皮Q彈、軟綿入味！高雄現做鰻魚飯　味噌湯還能無限喝

鰻魚日記 民權店位在文化中心附近，還有一間河堤店也吃得到現做鰻魚料理，這家是嚴選自家養殖的鰻魚烹調，將傳承自日本的蒲燒技術搭配炭燒工法，加上特別調製的醬汁提升風味，可以品嚐到濃郁香醇的蒲燒鰻魚及白燒鰻魚兩種口感。經典必吃的蒲燒滋味鹹甜涮嘴，鰻魚肉質軟嫩細膩，

8/29 10:00

每房都有溫泉！隱身台中山林的絕美Villa　還有景觀泳池超放鬆

群山壑谷圍繞的星野集團頂級度假村「虹夕諾雅 谷關」，於2019年6月30日選在谷關溫泉落成開幕，50間客房皆附有半露天溫泉風呂，且有源自日本傳統的露天溫泉裸湯，建築設計是星野御用的東利惠建築師擔綱、料理長藤井主廚則來自虹夕諾雅輕井澤，此次趁著閨蜜娜魯生日，安排三天兩夜的溫泉小旅行

8/28 17:00

每一口都是料！台南古早味綜合仙草奶凍　還有杏仁漿奶酪

前陣子到台南玩，我們到「南科考古館」拍完杏鮑菇人偶後，就順道到這間位在台南佳里的「佛都愛玉佳里旗艦店」～之前我們在台南國華街、彰化三民路吃過，第一次來「佛都愛玉佳里旗艦店」才發現果然是旗艦店啊！整間店從外觀看就好復古，搭配上可愛的卡通大佛 logo，讓人走過路過很難不多看它一眼！

8/28 15:00

噎到怎麼辦！醫曝「哈姆立克法」使用時機　這狀況快打119

「咳、咳、咳」發現有人噎到了，該怎麼辦才好？噎到就要趕快用哈姆立克法急救嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，哈姆立克法僅限於患者意識清楚、但呼吸道完全阻塞時使用；若噎到嗆咳時，可鼓勵患者用力咳出異物；若患者噎到後就出現意識不清的狀況，應儘速撥打119求救。

8/28 14:29

海鮮丼快滿出來！隱身百年市場的日式料理　還有多種壽司

有沒有跟我一樣，喜歡吃日本料理的朋友啊？炎熱的天氣，難免沒胃口，就想吃點比較不油膩的食物，加上我很喜歡吃海鮮，點上一碗豐富的海鮮丼飯，滿滿食材超幸福！

8/28 12:00

加麵不用錢！台中平價客製化拉麵店　還有獨家超萌貓爪蛋

山本屋日式拉麵在台中文文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區）對面，山本屋拉麵除了可以免費加麵外，麵條軟硬、湯頭濃度都可以客製化調整，店內更是有兩隻店貓坐鎮，牆壁上照片和裝飾小物以貓咪為主題，喜歡貓咪的人，位在台中南區後火車站的山本屋日式拉麵，可以列入口袋名單中。

8/28 10:00

我不要當屋奴! 年輕買房到底好不好?!｜20190327雲端最有錢 ep15｜買房 房價｜Sway 許皓宜

讀者迴響

熱門新聞

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

獨／貼補家用？大S開2.76億..

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

租屋女電費7000元！房東6字..

半夜求救！鎖匠哥「會加錢喔」變..

兒借150萬！爸看天母房：像鳥..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

民宿洗手台「變一地殘骸」客神速..

她繳百萬房貸！媽偏心…房獨給弟

ETtoday房產雲

最新新聞more

直擊新北最大案！築禾交響院熱銷

自用買盤持續出手　首購客最不怕..

40年房貸之亂？利息愈繳愈多　..

租屋女電費7000元！房東6字..

雙北高房價擠壓　「脫北者」避居..

獨／貼補家用？大S開2.76億..

大安區都更新房　單價免百萬入手

便利商店兼洗衣！亞灣區300公..

凶宅房仲挑戰快問快答　直言「你..

房仲告消費者判決結果大逆轉

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366