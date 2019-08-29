輕移民風吹中台灣！3字頭重劃區嚇跑首購客　這區意外翻紅

▲「悅‧勝利」接待中心。（圖／坤悅開發提供）

記者詹宜軒／綜合報導

台中單元十二的2字頭房價將絕跡，帶動周圍潭子區買氣高漲。據了解，目前潭子區包括知名建商久樘、坤悅、鄉林、英升等紛推新案搶市，而寶璽建設與順天建設，更已購地卡位。區域新案平均行情則在2字頭之譜。

市調業者指出，台中市北屯區單元十二與機捷特區，因交通議題、好市多北屯二店與春水堂進駐等利多，備受首購、首換等自住族群矚目，更吸引多家品牌建商進場，帶動地價與房價逐年攀升。據查，2017年單元十二每坪地價，尚在2字頭徘徊，但2019年機捷特區土地成交價，每坪已達40~58萬元、單元十二土地成交價，每坪也以來到31~38.9萬元，逼近4字頭。

目前正在銷售中的單元十二新案「國泰mega+」，平均成交單價來到30萬元，2周內簽約超過70戶，建商直言：「單元十二的2字頭房價，即將絕跡。」也因此，自住族群出現往鄰近潭子區位移的現象。

而潭子區因鄰近74號環線、並有台鐵捷運紅線居中，南接北屯、北連豐原，已是北台中交通樞紐，受到多家建商看好，知名建商包括久樘、坤悅、鄉林、英升等，紛推新案搶市，另外，如寶璽、順天等建商，更已購地卡位。

近期在潭子區推出的新案如「久樘臻星」，位於潭子弘富重劃區，基地面積約600坪，規劃23~34坪、2~3房產品，社區總戶數分為住家66戶、店面6戶。全案距離台鐵紅線栗林站步行僅10分鐘，交通便捷。

坤悅開發「悅‧勝利」基地位於興華一路上，規劃3房產品，每坪開價23~27萬元，標榜戶戶邊間，步行即可抵達勝利路商圈，由於位處僑忠國小、潭秀國中明星學區中，獲得不少首購族和年輕小家庭的青睞，目前熱銷已破5成。

另外，英升開發日前公開的「陽里晴」2期，位於潭子市大通街，屬於早期開發地區，生活機能佳，交通路網也完善，詢問度高。