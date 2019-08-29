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女兒噴150萬房貸！媽偏心「房獨給小弟」　她心碎想提告：幫繳那麼多錢

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▲女子（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婆心理不平衡，明明幫繳房貸，卻沒分到家產！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

時常可見豪門爭家產，最後家人撕破臉變仇人，這樣真的值得嗎？一名人夫替老婆抱屈，她出社會賺錢後，為了替媽媽分擔家計，每月會幫繳3萬房貸，至今至少拿出150萬元，豈料近日媽媽獨厚小兒子，堅持要把房子留給他一人，讓老婆心碎不已，甚至萌念想告上法院。

一名男網友在論壇《mobile01》透露老婆娘家的財產紛爭，因單親家庭，岳母一人獨自扶養四孩，老婆排行好二，上有大姐、下有妹妹跟弟弟。老婆從小非常懂事，為了不讓媽媽太操勞，長大工作後就會給錢貼補家用，一個月約3萬元繳房貸，至今付出了150萬上下。

怎料，最近岳母堅決要把房子留給弟弟，讓老婆心寒不已，無奈感嘆「我都幫妳繳那麼多錢了，為什麼不要四個兄弟姐妹共同擁有呢？」俗話說，說到錢傷感情，原PO也逼不得已詢問，「如果她媽執意要給他兒子，這樣還有什麼辦法可以上法院提告嗎？」

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▲女兒噴150萬房貸！媽偏心「房獨給小弟」　她心碎想提告：幫繳那麼多錢（圖／翻攝mobile01）

▲家家有本難念的經！（圖／翻攝mobile01）

文章一貼出後，掀起大批網友熱議，多數認為別為了錢，撕破彼此家人情分，「（1）把匯款證明150萬找弟弟要，看弟弟如何回應，（2）把150萬當孝親費。為150萬告上弟弟讓親情分裂實在不值得，500萬以上才值得告」、「那叫你老婆跟她媽媽攤牌看看，如果以後房子確定不分給她，就只給孝親費約一萬左右。肯分的話，最好現在過戶」、「女婿大方點，自己將老婆照顧好、往前看，若要為了150萬搞的亂七八糟的，不如用心賺更多錢，兄弟姐妹關係差更複雜不值得，媽媽想的是給兒子自住，應該不是要賣，如果是要賣，還可分，如果是3千萬以上，可考慮打官司」、「老一輩人的觀念…兒子才會養她，女兒嫁出去就是別人家的，至少我媽的觀念是如此，不過除非有立遺囑，不然遺產繼承是要經過所有具繼承資格的人同意才會生效，所以就看你老婆兄弟姐妹間感情如何了」。

►戀愛老司機：重點是眼神

關鍵字：家產老婆弟弟房貸提告

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