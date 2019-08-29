沒特色就輸了...便利商店兼洗衣！亞灣區300公尺9家超商對打

▲全家便利商店在高雄的真愛店是南台灣最大的複合式超商，面積超過100坪。（圖／翻攝自Facebook/高雄點.）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的亞洲新灣區除了日前有多家飯店將進駐之外，就連便利商店也在這裡開啟戰場，全家便利商店就在亞洲新灣區開出結合咖啡、超市、洗衣店，總面積超過百坪，是南台灣規模最大的便利商店。房仲業者指出，該店應該就是看好亞洲新灣區未來發展，以及周邊大樓眾多的人口，甚至方圓300公尺內就有9家超商。

這家全家便利商店真愛店位於高雄市前鎮區新光路，就在亞洲新灣區內，目前已經開始試營運，鄰近有新光碼頭、85大樓、高雄市圖總館、高雄展覽館等景點和公共建設，未來還將有港埠旅運中心，不僅豪宅多，未來也將增加3~4間飯店。

▲該店結合咖啡廳、超市以及洗衣店。（圖／翻攝自Facebook/高雄點.）

全家便利商店也隨著日本全家的腳步，在便利商店內開出洗衣店，並包含超市、咖啡廳的複合功能。該店所在的大樓是「亞太財經廣場」，中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆表示，該店面權狀面積約220坪，而扣除公設、附屬建物和騎樓之後，室內面積約122.8坪，據了解租金介於15~20萬元之間，若以15萬元計算每坪租金約680元，算是符合區域行情。

吳嘉隆指出，該區段堪稱是超商的超級戰場，因為若以新開幕的百坪全家便利商店為中心，方圓300公尺內有多達9家超商，競爭非常激烈，但因為周邊商辦、住宅多，都還有生存空間。

▲附近的85大樓和諾貝爾大樓就能提供近2000戶的人口。（圖／翻攝自GoogleMap）

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，以單坪租金來看，該店的租金符合區域店面的行情，其實該複合店附近原本就有全家便利商店，但是因為亞洲新灣區建設多，未來可望有許多遊客進入該區段，而且緊鄰的「諾貝爾大樓」光戶數就有1471戶，85大樓內也有許多套房產品，等於鄰近有非常多的租客需要使用洗衣設備，因此在這裡推出這樣超大型的複合店非常合適。