永慶房屋旗下好房網　刊登不實報導恐遭告

▲房屋買賣金額龐大，買賣雙方皆不原意發生糾紛，專家建議不動產交易要慎選有信譽的房仲業者。（圖／示意圖，資料照）

房產中心／綜合報導

針對好房網8月28日所報導信義房屋賤賣敦化南路房產一事，信義房屋表示，該物件為一般委託，並同時有他家仲介銷售，該物件自委託到成交已於市場公開流通銷售388天，信義房屋開發人員對相關行情價格均有提供資料供賣方參考，並留有賣方簽署之成交行情表及歷次LINE對話紀錄可供查證，且賣方及其代理人先前也曾對相關疑義與信義房屋協商達成協議，並負有保密義務，「好房網未釐事實即撰寫不實報導，已讓賣方及好房網本身涉有相關法律風險」，信義房屋對此表達遺憾。

信義房屋指出，好房網所報導的內容均與事實不符，且信義房屋於報導露出前曾多次主動聯繫好房網，表達有強烈說明意願，更願意與好房網總編輯楊欽亮見面接受採訪，可供其查證相關事項，以符媒體合理查證責任，但好房網仍一再無故拒絕，之後更刊登不實報導，企圖混淆消費者及損害信義房屋商譽，信義房屋將檢具事證追究好房網相關人員之法律責任。

此外，信義房屋更質疑好房網近年多次以負面報導攻擊信義，其幕後動機疑似並不單純，依據資料顯示，好房網負責人是永慶房屋董事長孫慶餘妻子林淑貞，永慶房屋官網也將好房網列為集團旗下企業，好房網與永慶房屋間，董監事高度重疊，登記營業處所相同，相關人事任用更由永慶房屋直接統籌對外招募，足令人相信好房網為永慶房屋所控制之子公司，8月28日好房網刊登信義房屋之不實報導，合理懷疑均受永慶房屋指揮以進行不公平競爭，對此部分，信義房屋亦將檢具事證追究相關法律責任。