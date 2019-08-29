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委託賣屋臨時反悔遭軟禁　房仲告消費者判決結果大逆轉

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▲▼房地產,房價,台北市,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲房產交易金額高，大家都不希望買賣過程發生糾紛。（圖／示意圖，資料照。）

房產中心／綜合報導

許多人辛苦大半輩子為了買一個房子養老，但如果因為委託房仲賣房，臨時反悔就被惡質房仲軟禁，事後更被房仲業者告上法院，要求給付仲介費，這樣真的會造成消費者心靈上的恐慌。專家建議，若透過仲介買賣房屋發生糾紛，可透過「消費者服務中心」與「調解委員會」進行協調，若仍無法解決，則需透過訴訟為自身爭取權益。

根據其他媒體報導，台北市一名消費者投訴，2015年委託永慶房屋賣屋，買家遲遲未現身，卻被逼在合約買家欄空白情況下簽約，過程中她說身體不適要求返家也被拒，形同遭軟禁，未料事後還被永慶房屋提告，要求給付仲介費。士林地院認為，永慶提出的定金收據上，金額欄有塗改痕跡，但買賣雙方未在塗改處簽名確認，也未標註塗改事由，難以就此認定雙方已對成交金額達成共識，另外永慶也無法提出證據，證明買方已交付定金，因此認定消費者與買家定金契約不成立，永慶無權向游女請求服務報酬，當時判永慶一審敗訴，後續二審永慶亦敗訴。

針對該案例婦人疑似遭房仲軟禁的問題，消基會表示，當消費者發生買賣房屋糾紛時，可找各區公所的「調解委員會」或向法院聲請調解。若消費者是經仲介而買賣房屋，可先透過購屋買賣的仲介進行協調，也可找各地方政府的「消費者服務中心」進行申訴，以加速糾紛的處理。

專家及曾經找過仲介買賣房子的消費者都指出，類似情況層出不窮，購屋時挑選房仲，可觀察該仲介是否提供完善客服機制外，更要慎選品格及信譽良好的房仲業務，才能夠在發生買賣房屋糾紛時，以最快、最安全以及客戶至上的服務理基礎下處理糾紛，保障自身的權益。
 

關鍵字：永慶房屋房仲

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