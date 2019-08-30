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直擊新北最大案！捷運+公園+市政核心　「築禾交響院」公開爆場

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▲總銷高達168億元，號稱今年新北最大案的『築禾交響院』，靠著地段力和產品力，吸引雙北換屋族，成為三重區的指標新案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

中美貿易戰持續延燒，不但轉單效應明顯，更促成一波台商回流潮，預計2019年底，回流資金上看新台幣7000億元，鮭魚返鄉熱錢湧入，也帶動房市回溫，尤其是地段好、產品力強的建案，特別有感。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲台商回流置產，短期內可望提振房市買氣。（圖／記者吳杰澄攝）

東森房屋行銷處副理葉沛堯指出：「在台商回台置產的部分，地點是一個很重要的選擇，比如說他有捷運可以進出機場國門，有高速公路可以串聯南北，或者是進入台北市非常方便，符合這幾個條件的話，三重是一個滿好的選項，以菜寮站來講，搭捷運進到台北市只要兩站，開車到台北市也只需經過忠孝橋或中興橋兩條大橋，另外它隔一站的三重，就可以搭機場捷運，到機場也只要40幾分鐘，所以交通上來說是非常的方便。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼總銷高達168億的《築禾交響院》號稱是今年新北最大案。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

新北三重區到台北市僅一橋之隔，其中菜寮站位於三商圈核心，擁有三捷交匯、三公園環繞的都心機能，周邊交易最熱；像是座落於前國光客運三重站舊址，基地面積3361坪，總銷高達168億元，號稱今年新北最大案的『築禾交響院』，公開銷售前已是當地指名換屋首選，7月正式開賣馬上熱銷5成。

▲【築禾交響院】位處三商圈核心，擁有三捷交匯、三公園環繞的都心機能。（圖／築禾交響院提供）
▲築禾交響院位於三重市中心地王地段。（圖／築禾交響院提供）

『築禾交響院』專案經理陳俊帆表示：「本案鄰近三重區公所，是屬於市政核心的部分，基地正對面就是萬坪體育場以及三重小巨蛋，除此之外，距離捷運菜寮站大概只有180公尺，所以走路約5分鐘可以到達，最難能可貴的就是整個綠覆率非常高，大概超過2千多坪，所以可說是住在公園裡面的一棟建物。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲《築禾交響院》距離菜寮站僅180米。（圖／記者吳杰澄攝）

位於三重市中心地王地段的『築禾交響院』，外觀採新古典美學，打造27層羅曼式穹頂崗石建築，臨路退縮15到17米，環繞一圈400米的林蔭大道，社區不但緊依894坪公園，內部還有300坪的凡爾賽中庭花園，綠覆率將近60%；除此之外，結構設計與公設規劃，也是它的一大優勢。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲綠覆率近60%的《築禾交響院》是一座會呼吸的豪宅。（圖／記者吳杰澄攝）

「在結構的部分，我們是鋼骨SRC耐震地標，在高樓層的部分，有270度的環景視野，在公共設施的部分，我們有跟日本最大跨國際連鎖書店紀伊國屋書店合作，規劃社區圖書館藏書，另外包括男女健身房、KTV、瑜珈教室、標準游泳池、SPA水療池跟烤箱三溫暖等，林林總總加起來共有24項。」專案經理陳俊帆也強調，『築禾交響院』有780坪的公設會館，提供VIP CLUB級的設施服務，是名符其實的飯店式住宅。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲日本紀伊國屋書店藏書將進駐《築禾交響院》。（圖／記者吳杰澄攝）

車行5分鐘到台北車站特區，15分鐘直達東區，『築禾交響院』不但匯集交通、行政、公園以及購物機能等地段力，也靠著超強產品力，吸引雙北換屋族，成為三重區的指標新案。

基本資料

築禾交響院粉絲團>>>
基地位置：新北市三重區中正北路與大仁街交叉口
基地規模：3361.6坪
戶數規劃：4棟，493戶住家，11戶店面，1戶辦公室
產品規劃：二房(29~31坪) 、三房(42~46坪) 、四房(59~73坪) 、3+1房(48坪)
樓層規劃：地上27層，地下5層
公 設 比：32%
投資建設：築禾建設
建築設計：吳成榮建築師事務所
企劃代銷：新誠家廣告
連絡電話：02-2972 8888

關鍵字：築禾交響院三重菜寮站飯店式住宅台商置產自住換屋房市

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