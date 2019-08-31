影／豪版《寄生上流》陽光屋！天龍國穴居也不簡單　代價破千萬

記者黃靖惠／綜合報導

韓國電影《寄生上流》的半地下室房屋場景，令不少人印象深刻，而台灣也有類似的「陽光屋」，不過多數人對「陽光屋」存有潮濕、陰暗，不宜人居的刻板印象，但北市天母地下小宅，將打破眾人刻板印象，不只鋪設木質地板，且四周對外窗戶、採光好，拉起窗簾可見路人行經，如同復刻電影場景，並設有榻榻米起居空間，多了分禪意。

▲天母陽光屋採光佳。（圖／記者黃靖惠攝）



北市天母蔡姓屋主在《591房屋交易網》刊登房屋出售資訊，位於士林區忠誠路上、寧靜巷弄內，為39年老公寓地下1樓，權狀坪數29坪，室內隔間2房1廳1衛，且標榜坐東朝西，令人「驚豔的陽光屋」。

記者前往天母陽光屋查看，距離捷運芝山站約10分鐘車程，房屋位於寧靜巷弄內，1樓入口處懸黃色掛吊燈、增添照明，也讓樓梯間少了地下室的陰暗感，且打大開門後並沒有預期中的霉味，反而是撲鼻地木頭、精油香氣。

▲天母陽光屋內有日式起居空間。（圖／記者黃靖惠攝）



▲天母陽光屋。（圖／記者黃靖惠攝）

原來屋主是名瑜珈老師14年前，買下2間陽光屋，其中1間當住家、另間當授課教室，而此次出售的物件，即為裝潢好住家，開價1100萬元出售。

站在大門口環顧四周，屋內多用木質調氛圍布置，擺放水晶球、香氛蠟燭、木雕飾品等小物，看起來十分雅致，且四周都有對外窗戶，採光良好，打破外界對陽光屋陰暗、潮濕的刻板印象。

屋內2房其中一間被隔成起居室空間，用木質拉門與臥房作出隔間，中間擺放一張榻榻米、小木桌椅及泡茶工具，另一側拉起窗簾的窗戶，能享受午後日光，也可見行經路人身影，如同韓國電影「寄生上流」翻版，屋內少了殘破感，多了分禪意。

▲天母陽光屋地下一樓入口處。（圖／記者黃靖惠攝）