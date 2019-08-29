算盤打得精！大安區都更新房　單價免百萬入手

▲大安區羅斯福路三段「耕曦」都更宅。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／綜合報導

對於投標政府都更宅，民眾出價越來越精明，此次買家最少只加價1061元，就標得都更宅「耕曦」7樓戶，溢價率幾乎是0，顯示買家寧可沒買到，也不願意出高價買下。

國產署今日標售國有非公用不動產都更宅，包括「耕曦」、「永德言葉」、「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」和「翔譽雙子星」等41筆，僅收到11封標單，共標脫8戶，其中「耕曦」18戶標脫6戶，「永德言葉」19戶也標脫2戶，標脫率19.5%，溢價率0.34 %。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，國產署7月24日才剛降價標售，標脫率達26.3%，此次未降底標再標，頗有趁勝追擊之勢，不過此次整體溢價率又比上次的0.45％更低，其中標號10僅加價1061元就標下「耕曦」7樓戶，總價約4738萬元，溢價率幾近於0，顯示買家出價越來越精明，寧可沒買到，也不願出高價。

根據實價登錄資料，「耕曦」歷史最高價為2013年25樓的每坪154萬元。近年該社區低樓層成交單價約100~110萬元，因近一年標售已經調降過2次價格，吸引買家出手，此次標脫單價99~126萬元，單價接近市場接受度。

國產署表示，之前來賞屋的多是大安區換屋居民，對於行情熟悉，降價後進場標售意願大幅提高。

由於近年的購屋族多以自住為主，多希望以低於市價入手，而1樓的4戶店面和17樓以上戶別，因門檻仍高，仍乏人問津。至於「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」和「翔譽雙子星」因為所剩戶數少，此次也都沒有人出手。