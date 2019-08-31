遇到漏水心驚驚！找水電行、竟比找抓漏專家有效？

▲外牆漏水容易造成內屋壁癌的生成，通常都要幾層樓外牆一起做。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

除了常見的給排水漏水、或之前介紹過的外牆漏水，花台也是常見的漏水主因。其實常見有6大漏水主因：外牆漏水、窗框防水不良、防水層漏水、花台漏水、給水設備漏水以及排水漏水，處理方式都不同，但很多時候找住家附近的小水電行就能處理，快速又實惠。

外牆漏水

外牆老化、外牆龜裂、外牆填縫不實等都會造成漏水。同時外牆漏水也容易造成內屋壁癌的生成，很難只做局部。通常都要幾層樓外牆一起做，屬於較大的防水施工工程。

▲遇到窗框漏水的狀況，空隙較大者只能重換窗戶，空隙小則可利用內外框填縫打針。（圖／信義居家提供）

窗框防水不良

會出現窗框與牆面內有空隙、窗戶氣密性不足等等，通常是窗戶與窗戶之間因為老舊或當初施工問題，造成中間空細較大，氣密度變小，所以容易水滲進來。通常空隙較大者只能重換窗戶，空隙小則可利用內外框填縫打針，但也不會灌太飽以免失去空間彈性窗戶可能扭曲變形。

窗框防水不良不一定跟樓層高度有關，但颱風天高樓層的確是比較容易因為風雨大，容易產生窗框滲水的情況。

▲頂樓漏水不宜打洞或做大工程，通常採用整片塗防水材的方式處理。（圖／信義居家提供）

防水層漏水

頂樓、浴室、前後陽台、廚房、地面未作好防水層處理，或防水材質不好、施工不良等等所造成的防水層漏水。依據不同的情況會有不同的處理方式，有些需打至磚牆深度處理，有些則可能運用塗防水材簡單施作。例如頂樓很多時候都不宜打洞或做大工程，通常採用整片塗防水材的方式處理。

▲花台未清空前不能做防水層。（圖／信義居家提供）

▲施作防水層後的花台。（圖／信義居家提供）

花台漏水

因花台老化、花台未作防水、樹根亂竄、花台破損等狀況，就會造成的花台漏水。花台漏水通常出現在一樓或透天厝，一般是要在底部和旁邊加上防水層，重點是土要挖乾淨清空後再施作，需先判斷有無排水設備、孔洞。

如有排水設備但不通，需請專業水電通管；沒孔洞則需再加開孔洞，不然就以後不能直接種花，需要使用花器。

給水設備漏水

常見的設備漏水，例如給水管破損、給水接頭鬆脫等，是否要自己修繕的判斷標準在於自來水公司。因為在水進到水錶前，都屬於自來水公司的負責範疇，進到水錶後則由自家負責。建議先找自來水公司釐清負責的範圍，然後直接找鄰近小水電行直接來換水管最實惠。

▲浴室地面排水造成的漏水，找小水電行來做防漏快又實惠。（圖／信義居家提供）

排水漏水

排水管線未做好，會造成地面排水、浴缸排水、面盆排水、廚房流理台排水、公共管道間排水、冷氣排水等漏水問題。通常找鄰近小水電行來做最快又實惠；防水工程行通常在防水工程中發現有這些問題，可協助一併處理。

造成漏水的6大主因會因地點樓層狀況不一，需視現場情況評估漏源，才能報價及處理，有些設備類的漏水，術業有專攻，因此信義居家建議，遇到漏水找水電會比找防漏廠商實惠。