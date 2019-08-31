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遇到漏水心驚驚！找水電行、竟比找抓漏專家有效？

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▲▼6大漏水原因。（圖／信義居家提供）

▲外牆漏水容易造成內屋壁癌的生成，通常都要幾層樓外牆一起做。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

除了常見的給排水漏水、或之前介紹過的外牆漏水，花台也是常見的漏水主因。其實常見有6大漏水主因：外牆漏水、窗框防水不良、防水層漏水、花台漏水、給水設備漏水以及排水漏水，處理方式都不同，但很多時候找住家附近的小水電行就能處理，快速又實惠。

外牆漏水

外牆老化、外牆龜裂、外牆填縫不實等都會造成漏水。同時外牆漏水也容易造成內屋壁癌的生成，很難只做局部。通常都要幾層樓外牆一起做，屬於較大的防水施工工程。

▲▼6大漏水原因。（圖／信義居家提供）

▲遇到窗框漏水的狀況，空隙較大者只能重換窗戶，空隙小則可利用內外框填縫打針。（圖／信義居家提供）

窗框防水不良

會出現窗框與牆面內有空隙、窗戶氣密性不足等等，通常是窗戶與窗戶之間因為老舊或當初施工問題，造成中間空細較大，氣密度變小，所以容易水滲進來。通常空隙較大者只能重換窗戶，空隙小則可利用內外框填縫打針，但也不會灌太飽以免失去空間彈性窗戶可能扭曲變形。

窗框防水不良不一定跟樓層高度有關，但颱風天高樓層的確是比較容易因為風雨大，容易產生窗框滲水的情況。

▲▼6大漏水原因。（圖／信義居家提供）

▲頂樓漏水不宜打洞或做大工程，通常採用整片塗防水材的方式處理。（圖／信義居家提供）

防水層漏水

頂樓、浴室、前後陽台、廚房、地面未作好防水層處理，或防水材質不好、施工不良等等所造成的防水層漏水。依據不同的情況會有不同的處理方式，有些需打至磚牆深度處理，有些則可能運用塗防水材簡單施作。例如頂樓很多時候都不宜打洞或做大工程，通常採用整片塗防水材的方式處理。

▲▼6大漏水原因。（圖／信義居家提供）

▲花台未清空前不能做防水層。（圖／信義居家提供）

▲▼6大漏水原因。（圖／信義居家提供）

▲施作防水層後的花台。（圖／信義居家提供）

花台漏水

因花台老化、花台未作防水、樹根亂竄、花台破損等狀況，就會造成的花台漏水。花台漏水通常出現在一樓或透天厝，一般是要在底部和旁邊加上防水層，重點是土要挖乾淨清空後再施作，需先判斷有無排水設備、孔洞。

如有排水設備但不通，需請專業水電通管；沒孔洞則需再加開孔洞，不然就以後不能直接種花，需要使用花器。

給水設備漏水

常見的設備漏水，例如給水管破損、給水接頭鬆脫等，是否要自己修繕的判斷標準在於自來水公司。因為在水進到水錶前，都屬於自來水公司的負責範疇，進到水錶後則由自家負責。建議先找自來水公司釐清負責的範圍，然後直接找鄰近小水電行直接來換水管最實惠。

▲▼6大漏水原因。（圖／信義居家提供）

▲浴室地面排水造成的漏水，找小水電行來做防漏快又實惠。（圖／信義居家提供）

排水漏水

排水管線未做好，會造成地面排水、浴缸排水、面盆排水、廚房流理台排水、公共管道間排水、冷氣排水等漏水問題。通常找鄰近小水電行來做最快又實惠；防水工程行通常在防水工程中發現有這些問題，可協助一併處理。

造成漏水的6大主因會因地點樓層狀況不一，需視現場情況評估漏源，才能報價及處理，有些設備類的漏水，術業有專攻，因此信義居家建議，遇到漏水找水電會比找防漏廠商實惠。

關鍵字：漏水防漏外牆窗框花台防水層給水設備自來水公司排水水電行信義居家

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