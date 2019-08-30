台中海線「樹全都長歪的」！　他細數住這8怪象：我能長大是奇蹟

▲三井台中港屬於海港型的OUTLET。（圖／記者蔡惠如攝）



記者黃可昀／綜合報導

居住的房子靠近海邊雖然風景好，但生活上也有很多不方便的地方，台中一名網友整理了「住在海線奇人異士排行榜」，包括風大到拉不開家門、樹都被吹到長歪的、車子停在外面會積一層沙等等，種種奇特現象讓他直呼，「我能在這邊長大真是個奇蹟！」

►超爽DER！點我現賺 2188



▲住在台中海線的網友點出8項缺點。（圖／翻攝自mobile01）



住在海線的缺點還包含，「無登革熱疫情，積水都變鹽水了」、「車子打N檔被風吹著跑」等等，這8大缺點被網友轉發到論壇《mobile01》，引起不少同樣住在海邊的網友共鳴，有人留言說，「風強是真的，而且冬天特別冷也是真的，我穿著長袖進都市，人家笑你是身體弱。」「真的啊，不鏽鋼的門都生鏽了…水管用一公分厚的鋼管，沒幾年就銹穿，只好改PVC的厚管。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧



還有在海線附近上班的網友表示，「小弟公司在彰濱工業區線西區，北面就是伸港濕地，冬天只要起風，下班後整台車就是濕濕黏黏的砂。」「小弟台中港上班，公司車東北季風確實把門吹凹。」

雖然居住在海線有點不方便，但很多人還是喜歡這裡的放鬆感，「我只知道…同樣的價錢，我可以在海線買坪數更大的，每天往返中科上下班，半小時之內就到家了，不用受塞車之苦。」「生活機能還ok，生活步調很舒服，冬天可能會嚇到，不過就是選擇的問題了。」